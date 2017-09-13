然健环球母公司NHTC连续两年蝉联《财富》100家增长最快公司榜首

北京2017年9月13日电 /美通社/ -- 日前，美国《财富》FORTUNE杂志公布了2017年美股“100家增长最快的公司”排行榜，美国NHT Global母公司自然健康时尚股份有限公司 (Natural Health Trends Corp., 股票代码：NHTC) 连续第二年蝉联榜首，人力资源和工资软件制造商Paycom Software、线上金融公司LendingTree紧追其后分别位列榜单第二、第三名，Facebook和亚马逊分列第六和第九名。



《财富》2017美股100家增长最快公司排行榜前十榜单

“全球100家增长最快的公司”是《财富》杂志依据各公司在过去三年的营业收入增长、利润增长，以及投资收益增长得出的排行榜，而入围该榜单的公司必须在美国股市上市交易、报告数据以美元表示、每季度须向美国证监会递交季度报告；且入围公司在2017年6月30日的市值至少达到2.5亿美元，股价至少为每股5美元；须在2014年6月30日前成功上市并延续至今；截止2017年4月30日，各公司前四个季度的营业收入和净利润分别不低于5000万美元和1000万美元，且过去三年的年营收增长率和每股收益增长率均在15%以上。

根据《财富》杂志最新数据显示，在纳斯达克上市的全球领先健康企业NHTC以每股收益增长112%、收入增长73%、总回报率增长64%的业绩雄踞榜首。NHTC取得如此傲人的成绩，与其不断的产品升级、服务创新以及深入的消费者洞察密不可分。

在消费升级趋势日益明显的大环境下，越来越多的用户出现更加多元化、个性化、品质化的消费需求，而这一趋势与NHTC所坚持的多元化产品、个性化服务不谋而合。自2001年成立以来，NHTC依托互联网平台，围绕“互联网+大健康产业”发展趋势，切合消费者需求，通过其旗下拥有的“NHT Global”品牌已相继推出美容产品、健康食品、时尚生活、汉方草本、惬意家居、母婴护理六大系列产品，并不断通过产品升级与服务创新焕发新活力，着力为消费者提供从产品购买到个性化售后服务的愉悦消费体验，以获取更深入的消费者洞察，实现吸引潜在用户、获取目标客户群、保持用户粘性的商业扩展路程。

历经十六年的积累与发展，NHTC与时俱进，将健康产品与互联网进行有机结合，并在运营、产品线和资本市场等各方面实现了多个里程碑。2015年，NHTC以强劲的业绩表现带动公司股票被纳入罗素(Russell)3000指数，并被美国知名媒体《今日美国》（USA Today）评为2015年最具爆发力的五大股票之一。稳定的成长性和沉淀多年的平台优势不仅让NHTC得以连续两年跻身《财富》美股100家增长最快公司榜首，也是其对用户需求、消费趋势精准把握的必然结果，相信这也是其未来增长的发展动力。

《财富》2017年美股“100家增长最快的公司”排行榜链接：http://fortune.com/100-fastest-growing-companies/

关于NHTC

美国自然健康时尚股份有限公司（NASDAQ：NHTC）是一家以电子商务为平台、通过旗下 “NHT Global” 品牌为全球消费者提供高效能美容、时尚生活、健康、汉方草本、母婴护理及惬意家居产品，让其体验高品质健康生活的跨国企业，业务遍及美洲、亚洲、欧洲等40多国家和地区。更多信息请访问NHTC官方网站：http://www.naturalhealthtrendscorp.com/