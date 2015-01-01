“航天星图杯”高分软件大赛在京落下帷幕

9月8日，由高分辨率对地观测系统重大专项管理办公室和中国科学院重大科技任务局指导，航天星图科技(北京)有限公司协办，高分对地观测学术年会组委会组织开展的首届“航天星图杯”高分软件挑战大赛在京落下帷幕。

9月8日，由高分辨率对地观测系统重大专项管理办公室和中国科学院重大科技任务局指导，航天星图科技(北京)有限公司协办，高分对地观测学术年会组委会组织开展的首届“航天星图杯”高分软件挑战大赛在京落下帷幕。

高分软件大赛一等奖获奖者

作为第四届高分辨率对地观测学术年会的一个重要创新环节，“航天星图杯”高分软件大赛紧密围绕国家中长期科学和技术发展规划，以及高分辨率对地观测系统国家重大科技专项的建设要求，遵循“自由，开放，创新”的指导思想，旨在积极推动对地观测信息领域的理论和技术创新，加快年轻人才培养和研究团队建设，促进高分辨率对地观测技术交流合作和成果转化，进一步提升高分重大专项社会影响力。

高分软件大赛获奖名单

据了解，本次大赛面向可见光、SAR、高光谱等数据源，共设置了目标分类、目标识别、目标提取等5大类共14个竞赛项目。自3月份启动后，总共吸引了来自中科院、清华大学等40余所高校、企业和科研院所的172支团队报名参赛。至报名阶段截止，5大类竞赛课目共计报名471次，提交软件作品达264件，共决选出一等奖4项，二等奖4项，三等奖6项，优秀奖14项。

高分辨率对地观测学术年会组委会秘书长丁赤飚致辞

高分辨率对地观测学术年会组委会秘书长丁赤飚在致辞中表示，本届大赛为所有参赛队提供了高质量、多种类的高分辨率遥感数据，并采用世界通用领先的系统设计评测体系，实现了参赛报名、资格审核、数据管理、算法调试与反馈、大赛评比等全部竞赛内容的线上运行，避免了测试结果人工判读统计带来的不确定性，保证了整个比赛过程的公平、公正、公开。

航天星图科技(北京)有限公司总裁邵宗有

航天星图总裁邵宗有先生在接受记者采访时讲到，在9月17-18日于武汉召开的第四届高分辨率对地观测学术年会上，将会对本届大赛的优胜团队进行表彰。航天星图也会同期发布GEOVIS 5空天大数据承载和服务平台。这个平台旨在将高分遥感应用需求与先进的IT互联网、人工智能技术相融合，在空天大数据智能处理和数据承载等方面将会有先进成果发布。

此外，邵宗有先生还表示作为中科院电子所与中科曙光共同投资成立的成果与应用的转化平台，公司希望进一步依托高分辨率对地观测学术年会和软件大赛的平台，发挥公司在成果转化、宣传和市场方面的优势，与行业从业者一道，共同建设航天星图正在打造的高分遥感应用人工智能社区，为高分辨率对地观测事业贡献自己的力量。

参会人员大合影

在本届“航天星图杯”高分软件挑战大赛的竞赛过程中，涌现出了一批实用的数据处理软件、算法，在技术成熟度、智能化程度以及创新度等方面反映出了当前高分专项军事应用基础支撑领域的技术水平和发展方向。大量的样本数据、测试数据，也为后续的开放共享实验环境建设奠定了坚实基础。

另外，通过本次高分软件大赛活动，进一步激发了对地观测研究人员学理论、研技术、比成果的热情，发现了一批遥感数据处理软件、算法的优秀人才，搭建了切磋交流、相互学习的平台，传导了重视系统建设的同时更要重视后端应用的发展理念，对于加强高分数据处理技术领域科研能力，提升高分系统应用保障水平，产生了积极的推动作用。

据了解，本届大赛所产生的优秀科研成果将作为高分专项的一项重要产出，在后续的专项建设中继续推广。