中兴终端CEO程立新：立足中美 加强创新合作

本月12日，2017世界移动大会-美洲展(MWCA)在美国旧金 山正式拉开帷幕。中兴通讯以“5G先锋”之姿强势登陆，向世界展示其全新5G整体解决方案及领先的5G核心技术。

本月12日，2017世界移动大会-美洲展(MWCA)在美国旧金 山正式拉开帷幕。中兴通讯以“5G先锋”之姿强势登陆，向世界展示其全新5G整体解决方案及领先的5G核心技术。展会期间，中兴通讯终端CEO程立新出席中美合作论坛并发表主旨演讲，对当前中美双方在创新合作层面提出积极建议，并与参会嘉宾分享中兴通讯如何凭借自身优势搭建中美两国5G合作桥梁。

中美创新合作日益深化 引领世界创新趋势

中国在研发方面的投入目前仅次于美国，中美两国在创新领域大规模投入、创新战略部署等方面日益趋同，尤其在通讯、IT等诸多科技领域已形成“你中有我，我中有你”的局面。

2016年中国对美投资超过500亿美元，美国对中国投资约920亿美元，中美相互投资合作传统与两大规模市场体量对双方长期稳定合作给予夯实。而两国每年对通讯数十亿美元的投资以及对下一代网络的发展需求、创新战略部署的趋同性，将进一步促进双方达成创新共识。因此，加强中美创新合作是当下大势所趋。

中美两国在创新合作中的角色定位也将愈发清晰。美国在科技创新、软件及App开发以及商业模型等内容上加大投入力度，而中国则会在硬件设计、供应链整合、互联网营销等领域扮演更加重要的角色。中美加强创新合作，将有助于双方共同发展，同时引领世界创新趋势。

立足本土放眼全球 扛鼎技术领域中坚力量

多年以来，中兴始终坚持在研发领域大力投入，目前累计在研发方面的投入已达1000亿元，而2017年上半年，其在研发上总计投入66.8亿人民币，约占上半年总收入的12.4%。此外，中兴积极与全球顶级运营商开展深度合作，并已成为5G、智慧城市以及物联网等技术领域的中坚力量。

在中国，中兴通讯是中国领先4G供应商，在国内三大运营商4G现网累计发货市场份额超过三分之一。TDD-LTE保持全球市场年出货量1/3占比。中国5G技术作为全球首个由政府主导和规划的技术研发试验项目，在中国二阶段测试中，中兴通讯通过全部测试条目，完成七大场景验证，完成5个基站连续组网覆盖。在eMBB测试场景中，中兴刷新低频测试记录，小区吞吐量超19Gbps，并在业界首家完成26GHz高频测试，单用户速率达13+Gbps。

如今，中兴通讯在全球范围内约有81000名员工，其中30000名为研发人员，在全球拥有107个办事处，6个地区客户服务中心以及46个本地客户服务中心。从2010年至2016年，中兴通讯已连续7年位居PCT申请量全球前三并三度夺冠，是中国唯一连续7年获此殊荣的企业。

多策略多维度并行 助力中兴抢占美国终端市场

凭借海外市场持续拓展，中兴手机在全球主要大国始终保持稳定增长态势。而其在美国市场的表现尤为强劲，持续保持Top4排名，并占据美国手机市场12.2%的市场份额。而中兴通讯在美国市场所取得的成功，与其始终贯彻的海外市场策略可以说是密不可分的。

首先，员工本地化。中兴通讯在美员工中有80%为本地员工。目前，中兴通讯已与众多美国供应商建立了良好的合作伙伴关系，其每年在美国公司采购26亿美金。

此外，中兴一直以来始终坚持与美国本土运营商保持稳固合作，与AT&T、T-Mobile、Sprit、Verizon等所有主流运营商达成了稳定坚固的长期合作关系。中兴通讯还通过性价比极高的优质策略在美推广移动互联网服务，如今在美国，中兴终端已拥有3300万活跃用户。

洞察5G生态深度需求 着力推动5G创新进程

作为全球5G产业先锋，中兴通讯始终坚持以其领先的5G技术和创新的5G解决方案，着力驱动新一代网络的发展与进化。中美两国作为5G研发领域的先行者，也是中兴一直以来的重要战略市场，作为美国顶级无线行业协会CTIA的唯一中国理事单位，中兴通讯致力于在两国间建立起稳固的创新技术连接，并与高通、谷歌、微软等合作伙伴、供应商及运营商一同分享技术研发成果。

在5G研发层面，作为业内首家推出Massive MIMO商用产品，开启5G技术4G化先河;Pre5G持续规模商用，在全球40余个国家部署超过60张Pre5G网络;中兴通讯约有3000余名领域专家同全球标准组织及运营商一同加入到5G的研发事业中。而在政府、标准组织、无线运营商、网络与终端生产商相互合作构建5G的生态系统中，中兴通讯也起到了调和促进的积极作用。一方面，中兴凭借多年来与世界各地运营商的深度合作，清晰洞察运营商需求，并基于需求打造定制化专属产品;另一方面，中兴通讯分析在不同国家政府领导下的市场需求，通过其在标准组织中的领导地位以影响推动5G标准的施行，从而满足运营商在技术层面上的需求。

5G不仅代表下载速度的提升，它也为未来的万物互联提供了坚实的技术保障。而中兴通讯始终致力于在潜在网络技术及人工智能AI领域进行大力投入，以驱动万物广泛互联的早日实现，并通过在物联网芯片和模组上的研发投入为物联网设备搭建商赋能，最终用于自身物联网产品的开发使用中。

本届MWCA展上，中兴通讯向世界展示了其领先的5G技术与创新的5G解决方案，也是在向世界昭示中兴通讯作为5G先锋的姿态与实力。未来，中兴通讯将成为建设性伙伴，通过其对中美两国市场的了解以及消费者需求的洞察，积极与运营商伙伴加强合作，携手软硬件核心合作伙伴，推进中美创新合作不断深化，助力打造中国、美国、全球三赢的局面。