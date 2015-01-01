杰和NAS存储方案 让影视传媒行业提升工作效率

近些年来，中国传媒产业发展迅速，从传媒产业内部各行业来看，电影、电视、视频、广告、摄影等行业都维持较高的增长。

近些年来，中国传媒产业发展迅速，从传媒产业内部各行业来看，电影、电视、视频、广告、摄影等行业都维持较高的增长。高增长的背后是用户对内容的要求越来越高，特效、高清画质、无损画面等导致存储需求激增，影视传媒公司不得不花费大量的人力物力来满足需求。

行业需求

当你看到精彩的电影、搞笑的视频、美仑美奂的摄影照片时你会为视频的震撼和照片的唯美而感叹。但是你不知道影视传媒产业幕后工作的繁琐流程以及耗时之久。传媒机构工作流程一般分为前期素材采集和后期处理，为提升工作效率，一般由不同的人共同完成，这些都需要协同办公才能将项目按时完成。看似简单的流程，但是在实际操作过程中，你会发现彼此沟通成本昂贵，把阶段性的初期版本文件传输给其他同事总是得将移动硬盘或U盘反复插拔，碰到数据毁损或硬盘不见的情况更会严重拖累项目进度，纵然把加班当成家常便饭，仍无法避免极其低下的工作效率，甚至最后往往作品提交都得延期。同时，后期处理过程中会产生大量的文件，这些海量的文件需要随时存储和查阅，影视传媒机构都需要有一个足够安全的存储空间，集中化管理项目的素材、成片文件。

高效能为存储提供更快速度

在影视、照片的后期处理中，你会用到移动硬盘将素材文件拷贝到电脑上编辑，然后再拷贝到移动硬盘交给同事进行下一步制作，以USB 3.0移动硬盘为例，它拥有平均92MB/s读取速度和89MB/s写入速度，但是来回传输还是不够快。而杰和NAS可以提供百兆每秒的读、写速度，在多次重复传输视频文件时可以为你节省不少时间。并且NAS不需要反复拔插操作，避免了硬盘损坏的风险和由此带来的损失。不仅如此，你还可以通过建立共享文件夹，实时同步每一个同事作品的进度，小组成员无需再反复拷贝视频文档，在此文件夹内即可共享他们完成的一部分，大大提高工作效率，降低时间成本。

扩展空间&稳定安全

杰和NAS有多种盘位提供选择，满足不同扩展的需求，同时还能对存储进文件进行有效管理。支持RAID冗余数据保护，有效保护存储数据安全，不用再为存储空间不够、或因硬盘故障、寿命终止造成数据损坏等尴尬问题。

多屏互动，提高工作效率

支持PC端及移动端(手机、平板等)操作和数据同步，兼容Windows、Mac以及Linux各平台间的文件共享，支持FTP、SMB、AFP、NFS、WebDAN多种共享模式，让项目经理、制作人员、客户都能随时了解、查阅项目进度和成果，极大的提高了工作效率。

【客户收益】

更具经济效益的存储选择

杰和NAS在影视传媒产业的日常工作中，正发挥越来越大的作用，从弹性的存储方式，到更具经济效益的存储选择，再到能够很好利用网络完成多地存储备份的新存储手段，更多的影视传媒工作室选择NAS作为其设备。

赢得更多商机

杰和NAS作为影视传媒产业中的一员大将，贯穿着后期处理到最后存储归档、成品交付的过程，为每一个工作室提供便捷、安全稳定、经济适应的数据存储、分享方案。不管是素材、作品的集中管理、多方位展示还是作品提交都发挥着重大作用。拥有杰和NAS，将为你的工作室带来更多商机。