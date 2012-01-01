中国云安全联盟筹备会在京顺利召开

2017年9月11日，中国云安全与新兴技术安全创新联盟(简称“中国云安全联盟”)筹备会在北京国家会议中心顺利召开。

2017年9月11日，中国云安全与新兴技术安全创新联盟(简称“中国云安全联盟”)筹备会在北京国家会议中心顺利召开。中国网络空间安全协会理事长方滨兴院士、中国产学研合作促进会执行副会长兼秘书长王建华、国家创新与发展战略研究会副会长郝叶力少将、国际云安全联盟(CSA)大中华区主席李雨航教授、奇虎360首席安全官谭晓生、国际云安全联盟(CSA)大中华区秘书长沈寓实教授等出席大会，来自中国信息安全测评中心、中国信息安全认证中心、公安部第一研究所、公安部第三研究所、工信部中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、工信部赛宝认证中心、中国电子认证服务产业联盟、云计算开源产业联盟、北京大学、上海交通大学、西安交通大学、中国人民大学、中国科学技术大学、四川大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、北京航空航天大学、南京邮电大学、中国银联、奇虎360、腾讯云、华为、浪潮、中兴、平安科技、360企业安全集团、启明星辰、绿盟、京东云、万达云、安信科技等30多家联盟联合发起单位代表以及各界政产学研代表共计50多人参加了本次筹备会。

(左至右)郝叶力、李雨航、方滨兴、王建华、谭晓生和沈寓实合影

经过联盟发起单位代表的全体投票表决，方滨兴院士当选中国云安全联盟理事长，李雨航教授当选联盟常务副理事长，国家安全测评中心主任朱胜涛、中国信息安全认证中心主任魏昊、国家战略创新会副会长郝叶力少将、新疆大学教授吾守尔斯拉木院士、公安部第一研究所副所长于锐、工信部国家安全中心副所长何小龙等当选联盟副理事长，中国信息通信研究院云计算和大数据所所长何宝宏、中国电子认证服务产业联盟秘书长刘权、赛宝认证中心总经理赵国祥、北京大学计算机学院院长陈钟、中国科学技术大学信息处理中心主任俞能海、奇虎360首席安全官谭晓生、腾讯云副总裁黎巍、华为公司战略副总裁郑志彬等首批理事单位代表当选联盟理事，国家千人计划专家沈寓实教授当选联盟秘书长。联盟章程也在全体理事的表决下获得一致通过。

中国产学研合作促进会常务副会长兼秘书长王建华在会上高度赞扬了联盟的筹备工作。他表示：作为中国云安全联盟的支撑单位，中国产学研合作促进会已成功支持上百家联盟的发起成立，包括2013年由孙家广院士担任理事长的国家级联盟“中国云体系产业创新战略联盟”等。经验证明，联盟是整合跨界资源、推动跨界融合创新的有效方式，院士专家和主管部门领导在联盟发展中发挥了重大作用。此次中国云安全联盟的成立，对于国家的信息安全具有重要意义，联盟成立伊始已经初步具备了权威性、代表性、广泛性和引领性，方滨兴院士在中国科技安全领域享有很高威望，李雨航教授是国际知名专家和活动家，沈寓实秘书长也在各界渊源深厚并具有整合各界资源的丰富经验。近年来习近平主席、李克强总理、王岐山书记、汪洋副总理、刘延东副总理，以及路甬祥会长都对促进会和各大联盟有着很高的期望，并给予了极大的关怀和支持，希望新成立的云安全联盟和中国云体系联盟等继续紧密互动，共同推进创新技术全覆盖、产业融合和跨越发展!

中国云安全联盟理事长方滨兴院士在会上做了主旨发言，阐明联盟的未来发展战略，高屋建瓴，立意深远。他指出：“网络安全是国家成为网络强国的命脉，新兴技术如大数据、物联网、人工智能等的安全，是云安全的延伸，中国云安全联盟将在中国政府认可下规范运作，贯彻国家网络主权自主可控的方针政策，充分发挥联盟各成员的主人翁精神，与国际云安全联盟(CSA)等国际组织紧密对接，把先进安全实践经验带到中国并完成本地化改进。我和雨航常务副理事长都坚信，中国云安全联盟必将在云安全和新兴技术安全领域整合政产学研用金介等各界资源，逐步树立联盟公信力，在业界发挥领航作用，并给会员们和业界带来更多价值。”

方滨兴理事长在大会做主旨发言

联盟常务副理事长李雨航是网络安全领域国际专家，长期担任国际CSA全球战略总顾问兼大中华区主席一职。他在会上回顾了CSA在华的发展历史，并介绍了中国云安全联盟发起的背景和未来工作规划：“早在2010年，在绿盟和启明等公司的协助下，CSA就在中国开展起志愿工作。2014年在我的亲自带领和国内政产学研多家中国战略合作伙伴的支持下，CSA大中华区落地中国并实现半职业化，开展云计算、大数据、物联网、移动APP等行业标准制定工作，我担任大中华区主席，沈寓实博士担任秘书长。此次中国云安全联盟的筹备成立，是CSA2.0时代的起航，标志着CSA在中国职业化。我们非常荣幸由方滨兴院士掌舵，我将全力配合方院士的工作，携手广大理事单位共同推动中国云安全联盟迈向在华新阶段!”

筹备会由沈寓实秘书长主持。沈寓实博士是国家千人计划特聘专家、北京市海聚工程特聘专家，CSA大中华区秘书长，也是中国云体系产业创新战略联盟的主要发起人之一和现任秘书长。他在会上也表示：在网信办、公安部、工信部、国安部、发改委、科技部等有关部委的指导下，在中国产学研合作促进会的支持下，在方滨兴院士和李雨航教授的带领下，CSA大中华区团队和中国云安全联盟团队将加倍努力，继往开来，全力展开与国际资源的对接合作，推动联盟成员单位和有关政产学研用金介等各方面的联动，为中国云安全和新兴技术安全的创新发展和国际合作做出实质贡献!

中国云安全联盟筹备会会议现场

据悉，中国云安全联盟将在今年下半年展开多场重要活动，包括在9月下旬的国家网络安全宣传周上发表“云安全标准研究与实践”主题演讲，11月在广东惠州召开的中国物联网云计算技术应用博览会上和中国云体系联盟联合主办“云计算和云安全论坛”;以及12月在安徽宿州和安徽省政府、中国网络空间安全协会以及中国云体系联盟联合主办“国际云安全高峰论坛”。面向未来，中国云安全联盟将逐步吸纳更多云安全技术服务产业链相关单位，共同参与中国云安全联盟的标准研究工作，推动联盟人才培养和云安全教育普及，推动重点行业排头兵和科研机构参与国际标准竞争，并力争把经过联盟实践验证的关键标准推广成为国际标准，增加我国网络安全技术标准在国际方面的话语权，同时云安全联盟还将把国际优秀的云安全应用实践引进国内，组织联盟专家研究更新，提高新型技术在国内的适用性和效益，并为联盟成员提供相关领域的一手资料和分析报告。