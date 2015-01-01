2017智能制造国际论坛 五大亮点抢先看

本论坛帮助制造企业正确理解智能制造，务实推进智能制造为宗旨，内容将涉及智能制造内涵、智能制造实施与推进策略、智能制造关键技术的发展与趋势、领先应用企业的成功案例、智能制造市场与应用的动态、主流厂商的产品与解决方案等多方面，专业、深入、务实。

2017年9月22日,由国家商务部、中国国际贸易促进委员会、湖北省人民政府、武汉市人民政府主办，e-works数字化企业网、武汉•中国光谷制造业信息化技术创新产业联盟、武汉市两化融合促进中心 、武汉东湖新技术开发区两化融合产业窗口服务平台承办的，以“数字化、智能化的工业转型之路”为主题的“2017(第三届)智能制造国际论坛”，将在武汉洲际酒店盛大举行。

作为智能制造领域备受关注的专业论坛，e-works已在武汉成功举办了两届，不仅工信部信软司安筱鹏副司长、著名制造业权威专家李培根院士、国际著名智能制造专家李杰教授等多位智能制造大咖莅临发言与演讲，还包括西门子、戴尔、思科、华为、SAP、微软、3D Systems、京东云、海康威视、金蝶集团、明匠智能等上百家国内外知名智能制造解决方案供应商的热情参与。论坛已达千人规模，产生了巨大的影响力。

而本届论坛也将呈现更多让人眼前一亮的看点：

亮点一：聚集智能制造热点话题，把脉中国制造业转型方向

当前，推进智能制造，推动制造业的转型升级，已成为我国政府和企业的共识。但是推进智能制造是一项复杂的系统工程，需要制造企业不断地探索与实践、以及多层次地交流与探讨。

本论坛以帮助制造企业正确理解智能制造，务实推进智能制造为宗旨，内容将涉及智能制造内涵、智能制造实施与推进策略、智能制造关键技术的发展与趋势、领先应用企业的成功案例、智能制造市场与应用的动态、主流厂商的产品与解决方案等多方面，专业、深入、务实。

另外，论坛由1个主题大会，2个技术分论坛组成，包括主题演讲、圆桌讨论、产品技术方案演示、企业经验交流等多种形式，是我国智能制造领域不容错过的专业盛会。

亮点二：智能制造专家云集，共话智能制造前沿技术与实践经验

论坛邀请到了著名制造业专家李培根院士发表主题演讲，千人计划专家融亦鸣教授、智能制造专家李斌教授进行专题讲座，e-works 总编黄培博士也将对智能制造发展趋势进行深度剖析。此外，还包括美的集团、中车集团、博世、菲尼克斯电气、机械六院等国内外知名企业的实战专家也将分享他们的智能制造实践经验。

亮点三：国内外主流智能制造厂商悉数到场，一展最新技术与最佳实践

论坛将有包括三菱电机、霍尼韦尔、SAP、艾普工华、惠普、海康威视和锐捷网络等30多家国内外主流智能制造厂商的参与，他们将为参会嘉宾带来智能制造和工业物联网的最新产品技术、典型案例与最佳实践，并对智能制造产品和解决方案进行现场演示，方便企业进行选型参考和比较。

亮点四：实战专家频繁互动，碰撞思维火花

除了精彩纷呈的23位重量级嘉宾的主题演讲，在3个主题论坛的最后环节，都设置了圆桌讨论环节，来自学术界、工业界、IT/OT界的演讲嘉宾们，将从不同角度针对智能制造相关问题提出自己的意见看法，并与参会嘉宾们进行深入的探讨和互动，来一次思维的碰撞。

亮点五：会议议程丰富紧凑，精彩不容错过

为了丰富此次论坛的内容，除了9月22日的专业论坛，在会议的前一天(9月21日)还安排了格力电器(武汉)有限公司、武汉华星光电技术有限公司等企业的参观考察活动。并在会议结束的第二天(9月23日)，专门举办智能制造策略与实施专题讲座，e-works总编黄培博士将系统地讲解智能制造内涵及推进策略，智能制造专家金鸣则围绕智能制造实施策略作全面的分享。

e-works诚挚邀请广大制造企业、科研院所和智能制造解决方案提供商的负责人齐聚江城武汉，共同就推进智能制造大业进行深入研讨与交流。

详情及报名请点击：http://www.e-works.net.cn/report/smart0922/smart.html