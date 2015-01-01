中国（武穴）无人机与机器人应用大赛决赛闭幕

9月6日，中国(武穴)无人机与机器人应用大赛植保无人机决赛在湖北省武穴市万丈湖办事处一分场(万丈村)举办，来自国内18家知名品牌的植保无人机企业和服务队齐聚武穴市，全方位展示产品成果和飞防技术。

9月6日，中国(武穴)无人机与机器人应用大赛植保无人机决赛在湖北省武穴市万丈湖办事处一分场(万丈村)举办，来自国内18家知名品牌的植保无人机企业和服务队齐聚武穴市，全方位展示产品成果和飞防技术。

经过激烈角逐，江西省昌久世纪病虫害飞机防控有限公司、云南佩森农业科技有限公司获得植保无人机作业全国优秀服务队;安阳全丰航空植保科技股份有限公司、河北博鹰通航科技有限责任公司、湖南博航无人机技术有限公司获得植保无人机全国优秀企业;农飞客农业科技有限公司、山西农业大学江西昌久世纪飞防联盟团队、株洲斯凯航空第六飞防大队获得植保无人机作业全国最佳服务队;深圳天鹰兄弟无人机创新有限公司、北京天翼合创科技发展有限公司、湖南金骏农业科技有限公司、山东风云农业科技有限公司、安徽翔农航空科技有限公司、云南高科新农科技有限公司、株洲斯凯航空科技有限公司、广州天翔航空科技有限公司、江苏数字鹰科技发展有限公司、东莞市福莱特航空科技有限公司等10家企业获得植保无人机全国十强企业;“大赛”还对获奖的团体和个人进行了表彰。

承办本次决赛活动的湖北祥云(集团)化工股份有限公司总经理廖起成介绍说：湖北祥云(集团)化工股份有限公司是国家农业部认定的配方肥定点加工企业，连续九年荣获中国化工企业500强、中国化肥企业100强是黄冈市第一家外贸出口创汇过亿美元企业。随着植保无人机在农业生产中的广泛应用，祥云股份将积极探索与植保无人机企业合作发展新途径，实现化肥企业与现代科技共同发展。

大赛组委会负责人介绍，本次中国(武穴)无人机与机器人应用大赛植保无人机决赛，是目前国内乃至国际首次规模最大、机型最多、最为专业的植保无人机赛事。参加本次决赛的国内18家植保无人机企业囊括了国内知名品牌植保无人机厂商和有着丰富经验的植保作业服务队。比赛中植保无人机操控师精湛的飞行技艺，优良的团队协作精神，充分展示了我国植保无人机行业中的最高水平。本次大赛还举办了湖北武穴无人机产业园项目招商洽谈会。