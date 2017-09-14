创业再出发，中欧创业营第六期开学典礼正式举行

上海2017年9月14日电 /美通社/ -- 2017年9月14日，中欧创业营在中欧上海校区迎来第六期开学典礼。中欧国际工商学院院长、中欧众创平台主席李铭俊教授，中欧国际工商学院副院长、中方教务长张维炯教授，中欧国际工商学院院长助理、中欧众创平台秘书长周雪林博士，中欧国际工商学院创业实践教授、中欧创业营课程主任龚焱以及中欧创业营六期学员们共同出席了开学典礼。



中欧国际工商学院院长、中欧众创平台主席李铭俊教授致欢迎辞

开学典礼上，中欧国际工商学院院长李铭俊教授致欢迎词。李铭俊院长从创业的起点、过程和终点三个层面与同学们交流创业心法。

李院长指出，在中欧创业营的学习之旅开始之前，大家不妨先放下“我问”，而先“问我” -- 扪心自问那每一个“我”。创业维艰，只有经历了深层次的自我叩问，不断追问自己如何看待生命、如何看待痛苦、如何定义自身角色，最终才会对创业之于人生、之于世界的意义有更深度的理解，才有可能在风浪中初心不改；在学习和创业的过程中，要不断培养自己的“元认知”能力。如果创业者只有一种认知模型，就会扭曲现实，直到它符合自己的认知模型为止。所以创业者需要时刻警惕，不要陷入定见，被“我知道”的认识束缚了可能性；最后，虽然企业的生命注定“有涯”，但故事的想象力“无涯”。在局限中创造自由，在有限中追寻无限，以有涯追无涯，这才是创业者应该有的格局观，唯有如此，才可能实现自我突破，凤凰涅槃。

李院长最后寄语同学们能以自我拷问为起点，突破认知为过程，追寻无涯为目标，书写创业的传奇，不负这个沸腾的时代，不负自己宝贵的年华。

在主题演讲中，金沙江创业投资董事总经理朱啸虎给年轻创业者提出了五点建议：第一，切入点要小而痛，且在痛点上做到极致；第二，互联网讲求唯快不破，所以要提高效率；第三，通过标准化帮助企业快速扩张；第四，产业链上下游通吃，抢占战略制高点；第五，先拼长板，再拼短板。



中欧国际工商学院创业实践教授、中欧创业营课程主任龚焱介绍创业营课程

在开学典礼上，中欧创业营课程主任龚焱教授详细介绍了课程概况。第六期创业营共设八大模块，包括精益创业、创业战略与平台化思维、戈壁领导力、组织创新与激励等等，学员们将通过专业知识学习、行业大咖分享、创新企业深度参访、项目路演、海外游学等方式，成长为能重塑世界创新版图的创业者。龚焱教授强调，中欧创业营的角色就是“陪伴者”，陪伴创业者们从1到N，实现公司的成长。

作为中欧创业营第五期学员代表，Guru Network创始人王小雨与学弟学妹们分享了从一年的学习中收获到的五点思考：第一，大道至简，很多看似复杂的道理都很朴素、很简单；第二，“知”与“行”之间还隔着“思”，要思考之后才行动；第三，要不断做减法；第四，接纳自己和产品的不完美，不断迭代，最终一定会越来越好；第五，保持空杯心态，保持不断学习。

作为中欧创业营第六期学员代表，北京智普信科技股份有限公司创始人洪英莉坦言，创业者大多是孤独的人。这种孤独感既是生理上的，也是心理上的。即来自于专业领域，也来自于生活领域。而中欧创业营可以让一群孤独的创业者走到一起，相互学习，共同进步，从此创业不再孤独。