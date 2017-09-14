Liquid inside开启未来 中科曙光液冷服务器实现大规模部署

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 9月14日，中科曙光在Liquid inside曙光液冷服务器实现大规模部署发布会上宣布，旗下液冷服务器产品从研发、量产到市场投放，历经五年的不断开拓已实现大规模部署，自此曙光液冷服务器将向着深度学习、科学研究、大型数据中心等更广阔的市场挺进。



中国首套全浸式液冷服务器交付仪式

本次发布会主题Liquid indsideTM意为内置液冷，即将作为商标成为曙光液冷系统的身份标示，出现在所有使用该液冷系统的服务器产品上，彰显其品牌的“技术领导、节能、品质”等优势，也将是液冷服务器大规模部署进程中的又一里程碑。

性能与节能并举 中国首套浸没式液冷服务器交付

从2012年开始，中科曙光子公司曙光节能技术（北京）股份有限公司（原曙光数据中心产品事业部）携手服务器产品事业部，一直致力于开发一款以高性能数据中心应用为目标的液冷系统。曙光公司液冷服务器产品负责人何继盛介绍，对CPU进行液冷设计的曙光TC4600E-LP冷板式液冷服务器于2015年开始推向行业，成为国内首家大规模量产并投入商用的液冷服务器生产厂商；同期浸没式液冷服务器技术落地，意味着曙光在液冷技术研究与应用领域的又一次重大突破，进而引领液冷服务器市场生态建设。

TC4600E-LP冷板式液冷服务器经过两年的市场应用，以其卓越的计算性能和高可靠稳定性得到了用户的广泛认可。截至目前，曙光已经累计部署了近5000个计算节点，其出货量在国内液冷服务器市场遥遥领先。

同时，国内首套商用全浸式液冷服务器也于日前安装完毕，即将用于华中科技大学自主研发的信息存储系统、并行分布式计算系统，搭建健康大数据平台。在本次活动中何继盛与华中科技大学计算机学院袁平鹏教授共同启动交付仪式，顺利完成了该浸没式液冷服务器项目的交付，这也意味着曙光将再次成为国内首家可以提供定制化浸没式液冷方案的厂商。袁平鹏教授表示，浸没式液冷服务器项目的落地，推进了该院健康大数据的研究和产业化。

液冷服务器吸引科学研究型用户大规模部署

对于逐渐兴起的液冷服务器来说，用户应用和标准是主要的推广阻力来源，而曙光以其领先的液冷技术和强大的研发团队一直以来都努力打破这层壁垒。

值得肯定得是， TC4600E-LP冷板式液冷服务器投入市场2年来，先后为中科院大气所“地球数值模拟装置原型系统”、国家电网电力科学研究院仿真中心超级计算系统项目提供了超过2000节点的计算能力，整柜密度超过20kW，空调系统功耗直接降低70%，PUE值始终控制在1.2左右。曙光公司产品经理邢雪菲在谈到液冷服务器TCO（总体拥有成本）时说，以国家电网项目370kW的IT设备功率计算，年节电量约307万度，预计2-3年即可收回部署液冷服务器所多投入的成本。这都为国内乃至世界数据中心能源效率建设提供了全新的可鉴性经验。她透露近期在“气候变化应对决策支撑系统工程国产高性能计算机采购项目”中，曙光再拔头筹，赢得2.79亿元的HPC亚洲第一大单。其中，近50%的高性能计算机采用了TC4600E-LP冷板式液冷服务器，这也为曙光深耕科学研究领域奠定了坚实的基础。

创新技术 赋能AI

谈到液冷技术在应用领域的未来趋势，曙光公司王晨博士介绍，在与科学研究密集型计算有所不同的深度学习领域，提供计算的高性能计算服务器从硬件结构上看往往具有异构计算，网络连接要求低等特点，大量的计算芯片需要高密度甚至超高密度部署，一个AI服务器机柜的发热量将达数十千瓦，这除了要求电源系统提供更大功率外，传统风冷数据中心根本无法做到与之相匹配的散热能力。

反观基于创新技术的浸没式液冷服务器，理论计算密度可达200kW。曙光现阶段所研发的相变浸没式液冷服务器产品采用可热插拔的单刀壳封闭设计，保证液体0泄露的同时保持了用户的使用习惯，标准整柜冷却能力达到80kW,测试结果显示其PUE值趋近于理论极限1.0。可见，浸没式液冷服务器天然的满足了未来AI技术发展对计算能力的需求。

曙光一直是隐藏在各行业身后的产品“研发部门”，我们所做的正是将行业领先的技术能力形成产品和解决方案，源源不断的输出到对液冷服务器有市场需求的各行各业。本次液冷服务器产品的集中亮相，不仅是曙光贴近科学研究、深度学习、大型互联网IDC等领域需求迅速布局的体现，更是其独门秘籍液冷技术所带来的创新价值的释放。曙光以其在液冷技术领域的经验积累和实践，必将引领未来数据中心的颠覆。

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