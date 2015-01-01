comScore向全球开放免费的可视性测量解决方案

该平台现已向全球广告主、媒体、广告代理及广告联盟开放使用，以提升目前数字广告的信任度和透明度

弗吉尼亚州雷斯顿2017年9月14日电 /美通社/ -- comScore今天宣布在全球范围进一步开放其免费可视性测量解决方案。comScore Viewability最初于2017年4月推出，已完成全球广告主、广告代理、媒体以及广告联盟的实际业务测试，现全面开放使用。

comScore Viewability是一款自助解决方案，通过直观易用的用户界面提供展示广告和视频广告可视性基准指标，让用户能够持续测量投放在各媒体和广告联盟的数字广告。可视性指标的开放使用能够提升广告的信任度和透明度，并帮助客户把关注重点转向更有价值的广告效果衡量指标，如对目标受众的到达和频次，以及对品牌权益、销量或零售门店或其他经营场所客流量的增加。

comScore产品执行副总裁Dan Hess表示：“关于广告的可视性已经争论了好几年，但我们这个行业似乎总是一边谈论着这样的话题，一边又对广告主更为迫切的需求视而不见。我们提供免费的可视性测量工具，就是要帮助市场营销人员从更有意义的指标中受益，比如广告真正触及了哪些受众、创意和广告位的选择是否有效。”

Hess还提到：“要想实现真正的跨平台测量，就必须确保广告曝光数的度量是基于相同的‘能见几率’标准，这也是电视行业数十年来的通用标准。我们免费的可视性测量方案，让客户得以总揽全局，了解数字广告和电视广告投资的总体效果。”

comScore Viewability采用与comScore validated Campaign Essentials