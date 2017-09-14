开十城，共享电单车蜜蜂出行首战告捷

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 北京时间8月31日，蜜蜂出行正式投放全国第十座城市，成为业内首家正式运营十座城市的共享电单车平台，也验证了电单车中小城市交通解决方案的市场可行性。十座城市分别是：无为、禹州、蒙城、庐江、滕州、寿县、嘉祥、武功、新野和镇平。



2017年，蜜蜂出行计划进入200城。2018年，实现千县百市布局。

蜜蜂出行创始人周求实在创建品牌之初便认准方向，“中小城市的公交线路极为单一，没有地铁，打车会遭遇不打表乱收费的黑出租，摩托车出行虽然方便，但是存在极大安全隐患。小城人的日常中短途出行，是一个市场稀缺。”

中国有332个地级行政单位，2860个县级行政单位。在这些城市中，电单车已经成为主要的交通方式，但是如何兼顾安全与环保，减少违规车辆路面占有率，安全有效绿化城市路面交通，成为了中小城市交通亟待解决的问题。

蜜蜂出行成立于2016年11月1日。

2017年4月16日，首开城市无为。

8月31日，落地第十座城市，中华玉都 -- 镇平。这是一个分水岭，蜜蜂出行验证并实践了中小城市电单车分时租赁的全新商业模式，也成为这个垂直细分行业当仁不让的领先者。

一台小蜜蜂在满电状态下可连续行驶100公里，在续航时间和距离上可满足日常10公里以上的骑行需求，“一度电穿行一座城”。蜜蜂出行全国统一采用双计费标准，0.3元/公里，0.1元/分钟，一元起步。正常一辆电单车的单价从一千到几千元不等，分时租赁从一元起，押金188元，无形之中降低了使用门槛，提高了单车使用率，方便市民日常出行。

在品质把控上，蜜蜂出行与一线品牌供应商雅迪、新日、三星、天能等合作，与清华大学互联网学院共同研发充电装置，保证了小蜜蜂兼具高颜值外形和高品质的内在性能。同时由专业运营人员时时监控车辆状态，有效云端管控，优化用户体验。配合现有交通设施，严格遵守国家道路交通安全法规定，服务中小城市出行，打造未来城市绿色出行新主张。

2017年，蜜蜂出行计划进入200城。2018年，实现千县百市布局。