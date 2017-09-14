BOSS直聘推出数据骇客专场，全球高校一流人才齐聚

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 近年来，大数据科学正迅速渗透各行各业，全面提升着社会和经济运行效率，大数据领域的人才需求极为旺盛。9月15日，领先的移动互联网招聘平台BOSS直聘将推出特别专场，为来自全球顶尖高校的大数据人才和招募数据科学人才的国内优质企业提供直接沟通的机会。



BOSS直聘数据骇客新生代专场

本次“数据骇客新生代”专场是BOSS直聘作为人力资源合作伙伴，为首届“中国公益基金会数据骇客马拉松竞赛”优胜选手特别设计的大数据人才展示平台。与经典的公司专场不同，本次专场中，年轻的数据科学家们成为“甲方”，展示个人能力，有招募意向的企业则需要主动向他们发起沟通和邀约。

本届“中国公益基金会数据骇客马拉松竞赛”9月5日刚刚在北京中华世纪坛落下帷幕。在为期一个月的密集竞赛中，来自中外70余所高校，共计289支参赛队伍，根据基金会中心网提供的6000余家国内公益基金会的人事任免，善款募捐，财务支出等数据，针对中国公益基金会项目资助效果、公益事件的舆情分析、公益数据可视化等问题，提出各自的解决方案。队员包括北大、清华、MIT、伯克利等世界顶尖名校的学生。经过初赛与决赛，最终宾夕法尼亚大学、中国科学院、香港科技大学等七支团队荣获竞赛一二等奖。

优胜团队中，来自上海交通大学、北京科技大学、中国科学院大学等国内一流高校，和来自伦敦政治经济学院、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学等海外顶尖高校的数十位年轻大数据人才，将亮相本次BOSS直聘“数据骇客新生代”专场。

BOSS直聘国际业务负责人表示，目前国内大数据人才缺口巨大，数据科学相关专业愈发热门。BOSS直聘能够为求职者和企业提供直接沟通的平台，而且也一直在深耕推荐算法和智能匹配技术，不断提升人岗匹配效率，是高度重视数据科学的企业。作为国际化业务的一部分，BOSS直聘将积极开拓，充分发挥产品不受时空限制，促进即时沟通的特点，搭建海外各领域优秀人才与国内明星企业的沟通桥梁，促进青年才俊回国发展，助力中国企业扬帆出海。

本次竞赛由基金会中心网、IBM、DAL数据应用学院主办，三一基金会、清华大学数据科学研究院等高校与社会组织协办，并得到了爱佑基金会，福特基金会，友成基金会等公益基金会的大力支持。大赛旨在广泛吸引中外高校大学生，利用大数据技术促进中国公益事业更加透明、精准、高效发展，并提升社会公众对公益行业关注，促进和改善整个中国公益基金会生态环境。