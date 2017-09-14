天蚕土豆新书《元尊》发布，掌阅文学鸣响“新书季”第一枪

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 9月14日下午14点30分，纵横文学联合掌阅科技在北京市瑰丽酒店举行了天蚕土豆的新书《元尊》发布会。此次发布会的合作方还有阿里文学、中文在线、咪咕阅读等众多企业。掌阅科技创始人张凌云出席了本次发布会，并上台做了发言。

天蚕土豆的新书发布可以说是网文界内的一大重磅新闻。这位因在2009年创作《斗破苍穹》而一夜成名的青年作家，在网文界一直都有着无法撼动的地位，其创作的所有网络文学作品都被改编成了漫画，其中《斗破苍穹》更被万达改编成电影。正是不间断地创作，使得他本人连续五年荣登中国网络作家富豪榜前三，更成为众多富豪作家中最年轻的一位。



天蚕土豆的新书《元尊》发布会现场

天蚕土豆在发布会上表示：“写作了九年，最大的收获不是稿酬不是名声，是收获了很多的读者，希望大家继续支持，我会带给大家更多的作品。”谈到此次对新书的期待时，他说，“期待新书再攀高峰，创造新的奇迹。”

本次天蚕土豆的新书《元尊》饱受业界期待，不仅有众多铁粉翘首以盼，更有演员杨洋、吴磊、黄渤以及月关等众多知名人士为土豆新书祝福。其新书延续了天蚕土豆一贯的文风：彼时的归途，已是一条命运倒悬的路。昔日的荣华，如白云苍狗，恐大梦一场。少年执笔，龙蛇飞动。是为一抹光芒劈开暮气沉沉之乱世，问鼎玉宇苍穹。掌阅创始人张凌云在会上的发言中对天蚕土豆的新书《元尊》表示有充分信心。此外，张凌云还说，这次新书发布会预示着网文圈一个新的、开放的时代的到来，这不仅是张凌云个人的美好预判，更是网文行业光明的发展前景。

除了新书故事情节吸引了万千目光之外，此次天蚕土豆的新书发布，选择纵横文学与掌阅科技等平台的全网联合首发也是在业内掀起一阵热议。经过数据验证，天蚕土豆的新书《元尊》的确没让粉丝失望，发布会还未结束，大会的“主角”《元尊》就已经在掌阅上线，粉丝们的热情令人叹为观止，上线后仅仅37分钟，掌阅书城书圈的粉丝数和评论数已经双双突破十一万。

此次天蚕土豆的新书《元尊》为掌阅文学“新书季”系列活动鸣响了第一枪，掌阅文学方面也表示，“网文新书季”系列活动陆续为用户读者推出一系列精品网络小说。