华扬联众在腾讯智慧峰会现场搭建了一个小宇宙

上海2017年9月14日电 /美通社/ -- 9月12日，“十年智汇 慧赢未来 -- 2017腾讯智慧峰会”在上海举办。今年腾讯智慧峰会迎来了创办十周年的里程碑，现场超过两千位来自品牌主、代理公司和第三方机构的营销专家和行业人士，共同回顾十年营销智慧历程，探讨在全链路时代数字营销的创新与突破。



2017腾讯智慧峰会华扬联众展区

受本次腾讯智慧峰会邀请，华扬亚实验室主持人王雪松亲自操刀在会场内设计互动展区，以“因人而慧，以思创行”为主题，运用先进VR、AR技术，提供更具参与感的用户互动体验，带领用户体验奇妙的智数宇宙。

捷报指向总经理吴寒松先生也出席了本次峰会分论坛二“技数驱动，创新营销 -- 科技助力营销突破”，以“科技赋能营销，助力新市场突破”为题，与业界大咖共同探讨智能时代的大数据与营销。



腾讯智慧峰会华扬联众展区互动体验

VR漂流宇宙

一座废弃的金字塔在荒寂的太空中悬浮，孤独地映射着时间之匙……这是IZ乐队的音乐多面体。IZ/MVR是亚实验室根据《无色》专辑之《电流声》创作的全景音乐VR交互体验作品。自宇宙大爆炸的回响中缘起，噪音与节奏带出一座庞大的、废弃的宇宙基地，这是一座时间的坟场，漂流了数万光年的高维宇宙物质碎片，在贝斯、鼓、效果器与沉郁的人声中，时空弯曲、分离重组…… IZ/MVR在2016深圳第三届明天音乐节特别呈现，《无色》专辑封面与整体视觉亦由亚实验室设计。

AI拼脸封神

人脸识别、语音聊天、自动驾驶……基于神经网络与深度学习的人工智能在我们的生活中已经无所不在，亚实验室与捷报指向为著名导演乌尔善版魔幻史诗钜制电影《封神三部曲》全球海选主角创作的小程序拼脸封神，正是采用了人脸识别技术的颜值测算小应用，通过上传照片测算颜值，帮助选角导演在茫茫宇宙中寻找最易燃的盛世美颜华人少年，助他们在严格的封神试镜中一战封神、成为少年英雄。

VR宇宙的琴弦

人类不会在火星上种土豆，但可以在MVR里进入前卫音乐家马木尔的黑色太空，用自己的手指触摸玉米跟向日葵，将太空庄稼化为宇宙琴弦，用属于自己的第十五种弹拨对抗三维世界永恒的忧伤。亚实验室为马木尔创作做《农民》专辑设计与MVR，用HTC VIVE＋LEAPMOTION搭建定位与交互系统，让人们进入一具无地农民的身体，在太空飞地中漂流，闪避陨石的撞击，穿越浩瀚的星系，在恒星的边际燃烧自己，或在黝黯苦寒的宇宙深处尝试独醒。万物无界，宇宙同源。

AR 封神宇宙

在我们所处的智数宇宙，所有的现实都将被虚拟增强。伴随苹果最新推出的ARkit，亚实验室与捷报指向为您呈现一个奇幻的封神宇宙 -- 这是源自中国第一国民神话、著名导演乌尔善版魔幻史诗钜制电影《封神三部曲》即将开启的神话宇宙，从混沌分阴阳，由两仪分四象，封神宇宙深深融入中国人的信仰体系和日常生活方式，而今它将以最新科技重塑东方想象，AR版封神宇宙将不断丰富，直至电影上映。

AI 下一步棋

伟大的电影《2001太空漫游》中，人类幻想的人工智能HAL为了完成人类的任务而杀死人类，今天，虽然具有自主意识的人工智能还是科幻，但AlphaGO已经从容决绝地打败了所有人类最顶尖的围棋手，关于人工智能的伦理思考已经刻不容缓。该如何面对爆发中的人工智能？它是否能与人类共同开创一种新文明？智能更迭，命运交集，我们到底是在下一盘伟大的棋，还是这棋局中的一枚智能棋子？亚实验室创作的人工智能作品《下一步棋》，展会当天这场伟大的博弈落子1075次，他们都为人类的命运下了一步棋。落子1075手，人工智能胜，然而我们相信，人工智能与人类命运的博弈，终将是人类胜。大家怎么想？



华扬联众捷报指向总经理吴寒松参与腾讯智慧峰会论坛

捷报指向总经理吴寒松先生也出席了本次峰会分论坛二“技数驱动，创新营销 -- 科技助力营销突破”，以“科技赋能营销，助力新市场突破”为题，与业界大咖共同探讨智能时代的品效营销。

在分享中，吴寒松对比传统品牌营销和移动时代获取用户需求的不同，讲述了我们应该如何在智能时代如何满足用户多元性需求 -- 中国的市场容量庞大，生态形式日益完善，人口红利为我们创造的诸多的可能性，未来我们应该建立更加敏锐的大数据意识，在进行全方位数据积累的同时，运用智能化工具，不断的洞悉用户和品牌在移动场景中的供需变化，通过程序化工具创造符合用户需求的创意内容，实现供需关系的瞬间匹配，最终实现营销的智能转化。

本年度腾讯智慧峰会圆满落下帷幕，华扬联众也将继续内容呈现的新形式，坚持探索互联网和数字广告知识体系，丰富广告新技术、发展提升广告系统，在成为中国领先的、具有创造力、前瞻性、国际视野的数字传播集团的道路上稳步前行。