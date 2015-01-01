L-com推出IP68级光纤插头、插座及锁紧螺母

美国马萨诸塞州北安多弗市2017年9月14日电 /美通社/ -- 有线和无线连接产品首选制造商美国L-com Global Connectivity公司（“L-com”）今日宣布推出一系列新型LC光纤插头、插座和锁紧螺母，以满足高速语音、视频和数据网络应用的要求。



加固型直列式IP68级LC插座

这些新型IP68级光纤产品的设计目的在于能在承受极端环境的同时，提供高吞吐量的网络连接性。其中，所述IP68级光纤插头和IP68级光纤插座坚固耐用，而且可提供181磅的抗拉强度和450磅的抗压力以及对潮气、液体和灰尘的防护能力。所述各光纤插头和插座分为多模、单模和APC端面单模三种类型。

除了上述新型LC插头及直列式光纤插座之外，我们还提供极其适合于外壳或面板安装的IP68级法兰安装式、锁紧螺母式、D38999式及菊花链式光纤插座。这些插座也分为多模、单模和APC端面单模三种类型。

“上述新型IP68光纤插头和插座设计不但能承受恶劣环境，而且可提供最佳的网络性能。这些产品非常适用于涉及光纤且通常需暴露于化学品、粉尘环境的工业网络应用”，产品经理Dustin Guttadauro先生言道。

上述新型IP68级LC光纤插头和插座均已备货在库，并可随时发货。

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Effie Zhang

L-com中国

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