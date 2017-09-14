证大财富捞财宝执行总裁侯雪出席第二届长三角金融科技高层对话

上海2017年9月14日电 /美通社/ -- 2017年9月13日，由新华网联合多家机构主办第二届长三角金融科技高层对话暨新华网思客陆家嘴峰会在上海香格里拉酒店召开。本次峰会邀请了国内众多知名经济学家、金融信息领域的专家学者以及知名金融科技企业，证大财富旗下互联网金融平台 -- 捞财宝执行总裁侯雪受新华网邀请出席大会。



证大财富捞财宝执行总裁侯雪

本次峰会主题为“监管新格局发展新动能”。峰会期间，上海市浦东新区、江浙沪皖金融办、中国人民银行上海总部、上海银监局、上海证监局、上海保监局和江浙沪皖互联网金融行业协会等有关部门领导和中国银监会原副主席、北方新金融研究院院长蔡鄂生，北京大学数字金融研究中心主任、北京大学国家发展研究院教授黄益平，华夏新供给经济学研究院首席经济学家、财政部财政科学研究所原所长贾康，金融专业人士朱云来，复旦大学经济学院院长、复旦大学中国经济研究中心主任张军，中国财政科学研究院院长刘尚希，东方证券首席经济学家邵宇等专家学者及业内知名人士就如何贯彻落实全国金融工作会议精神，引领金融科技行业合规、有序、健康发展进行了探讨。

会议期间，侯雪与业内人士就监管强化、风险防范、深化改革、脱虚向实等话题展开了讨论；圆桌论坛环节，各位对话嘉宾就“金融科技的创新、变革与未来”、“服务实体经济深化金融改革”进行了深度交锋，探索金融行业发展新动能，推进金融科技领域可持续发展。

侯雪表示：“监管制度的健全对于行业发展更为有益，我们会积极拥抱监管。业内无论如何创新，金融的本质仍是对风险的管理。金融科技最终还是要回归到提升服务水平，为用户提供更安全的利益保障。所以金融科技通过产品、技术、流程等创新，可以提升风险管理能力，更细致的服务到更多传统金融无法服务到的用户。我们相信科技金融对用户的吸引力是更加颠覆性的。”

证大财富捞财宝以普惠制金融为起点，立志通过互联网和技术手段打通金融服务中存在的需求痛点，以技术与金融的深度结合为核心优势，致力于为传统金融服务不到、服务不好的高成长性人群提供规范、便捷的普惠金融服务，为投资用户提供安全、优质的资产和周到、高效的服务。

未来，证大财富捞财宝将继续探索消费金融结合金融大数据、消费场景和人工智能，从而设计更合理的产品，去配合到更多的需求。致力于用最简单的方式、最极致的体验为客户演绎新金融服务的便捷性，引领行业发展新潮流，在自身稳健、合规发展的同时，助力社会信用体系建设与实体经济增长。