Catalyst推出iPhone X防撞保护套

-产品组合首次拓展至防水解决方案以外

-Catalyst还推出了用于iPhone 8、8 Plus和iPhone X等苹果新手机系列的防水、防摔保护套

香港2017年9月14日电 /美通社/ -- 屡获殊荣的防水保护套制造商 Catalyst 今天宣布推出用于 iPhone X 的 Catalyst 防撞保护套。这款防震保护套将该公司的保护套产品组合拓展至了防水产品和解决方案领域以外。产品在设计上达到了新的防撞保护水准，将坠落保护高度提高到了9.9英尺（3米）。Catalyst 的这款 iPhone X 防撞保护套现接受预订，它的推出紧随备受期待的苹果新产品发布，焕然一新的时尚设计彰显了性能和样式的改进。



Catalyst iPhone X防撞保护套

Catalyst 首席执行官 June Lai 表示：“Catalyst 这款 iPhone X 防摔保护套对我们来说是一项颠覆。Catalyst 在制造行业领先的防水、防摔保护套方面有着悠久的历史。这是新系列产品中首款实现我们产品多样化的产品，对于不需要防水解决方案但需要防撞保护的用户来说它是一款低成本又时尚的保护套。我们还有很多其它产品目前正在开发，我们很高兴把它们推给客户，就从今天的防撞保护套开始。”

此外，Catalyst 今天还推出了一款 iPhone X 防水、防摔手机壳。这款手机壳防水等级为 IP-68，防水深度33英尺（10米），目前仍是全世界保护性能最好、防水性能最好的日常使用保护套。这款新的 Catalyst 防水保护套现接受预订，预计在明年1月份交付。

苹果还宣布推出了第二代 AirPods。对于苹果 AirPods，Catalyst 只推出了 IP-67 级防水防摔 AirPods 保护套，它与第一代和第二代附件兼容。

该公司联合创始人兼首席设计师 Josh Wright 表示：“我们一直努力多样化我们的产品线，满足各种生活需求。Catalyst 产品旨在满足客户日常生活中有一定危险性的活动需求，让他们能够安心使用自己的设备。过去一年来，我们的产品新增了大胆的颜色、样式和多种保护等级。我们的客户期待从 Catalyst 得到最好的品质，这也正是我们在扩大产品范围的过程中，我们的每款新保护套产品能为客户提供的。”

苹果还推出了 iPhone 8 和 8 Plus。Catalyst 将为这些新产品推出新的防水保护套，将在12月份交付。

新产品：

Catalyst iPhone X防撞保护套 -- 点击此处预订

39.99美元 | 43.99欧元 | 39.99英镑 | 现在预订，9月交付

该款 Catalyst 防撞保护套系列保持了 Catalyst 标志性功能特点：流行的橡胶减震垫、挂绳附件、旋转静音开关以及透明后盖，可以看到 iPhone 的样式和颜色。棱角分明的时尚外形设计专为 iPhone X 打造，创新的桁架减震系统，再加上专有的橡胶混合物，将坠落保护高度提高到了9.9英尺（3米），从而增强了防撞保护。

Catalyst AirPods 保护套 -- 现已推出，点击此处

24.99美元 | 27.99欧元 | 24.99英镑 | 现已上市

夜光版29.99美元 | 32.99欧元 | 29.99英镑 | 现已推出

作为同类首款产品，Catalyst 的 AirPods 保护套是一款高端时尚的保护套，是日常必备附件。产品以高级软硅胶制成，防水等级 IP67，防水深度3.3英尺（1米），防摔保护高度4英尺（1.2米）。它外观轻薄简约，设计精良，从而让用户能够方便使用充电端口。内藏式勾环让保护套能够轻松挂到带环、手提包或背包上，让用户可以很容易地找到 AirPods，访问起来也很轻松。它与第一代和第二代 AirPods 兼容。

Catalyst iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 保护套 -- 点击此处预订 iPhone 8 保护套，此处预订 iPhone 8 Plus 保护套

iPhone 8，79.99美元 | 87.99欧元 | 78.99英镑 | 现在预订，12月份交付

iPhone 8 Plus，89.99美元 | 98.99欧元 | 88.99英镑 | 现在预订，12月份交付

Catalyst iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 保护套提供 Catalyst 著名的业内领先保护性。每个保护套都经过33英尺（10米）防水测试，在设计上具备6.6英尺（2米）高的防摔性能。该保护套配备 Catalyst 标志性的旋转静音开关、灵敏的触摸屏和 TouchID、快速访问端口以及腕带。

Catalyst iPhone X 防水保护套 -- 点击此处预订

89.99美元 | 98.99欧元 | 88.99英镑 | 现在预订，明年1月交付

Catalyst 的 iPhone X 防水保护套是该公司高性能防水和防摔保护套的一个进步。凭借33英尺（10米）深防水和6.6英尺（2米）高防摔保护，该保护套堪称日用超薄防水保护套行业领导者。Catalyst 以基于其专利 True Sound Acoustic Technology