跨境电商龙贸优选首次亮相东博会

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 2017年9月12-15日，“第十四届中国东盟博览会（以下简称‘东博会’）”在广西南宁会展中举行。中国商务部副部长钱克明表示，“本届‘东盟博览会’以“共建21世纪海上丝绸之路为主题，全面推进“一带一路”建设为目标。2017年是东盟成立50周年，本届“东博会”有文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、泰国和越南等 8 个东盟国家独立包馆。同时新增设“一带一路”展区和“国际展区”，包括哈萨克斯坦在内的多个“一带一路”沿线国家将参展。国际展区将展出来自美国、澳大利亚、日本、韩国、英国、德国、波兰等国家的优质特色产品。而国内展商有华润集团、中国银行、中国移动、中国邮政等，以及首次亮相展会的跨境电商平台“龙贸优选（TradeEase.net）”。



龙贸优选现场

“一带一路”战略的实施为我国跨境电商的发展提供了得天独厚的契机和平台，跨境电商逐渐成为影响全球经济的新的网上丝绸之路，成为我国“一带一路”建设中的重要推动力，带动了我国对外贸易的发展。目前，超过6亿的中国网民和120%的年均增长率使我国成为全球电子商务发展最快的国家，并在2014年成为全球最大的电子商务市场。

“龙贸优选（TradeEase.net）”是面向中国消费市场的跨境购物平台，是一家综合性B2B，B2C跨境电商平台。平台主营全球进口商品和国内特色商品，100%正品保障。平台开设的俄罗斯馆、德国馆、澳大利亚馆、新西兰馆、韩国馆汇聚各国精选的进口商品销往中国内地，让中国消费者轻松购遍进口母婴、进口美妆、进口服饰箱包、进口家居日用、进口美食、进口数码家电等。同时平台还设有“龙江物产馆”特色商品馆，销售国内区域特色商品，以满足不同消费者的需求。

平台负责人表示，“龙贸优选（TradeEase.net）”跨境电商平台在俄罗斯、韩国、香港等地设有分公司或者办事处，深入产品原产地直采高品质、适合中国市场的商品，从源头杜绝假货，保障商品品质的同时省去诸多中间环节。“龙贸优选（TradeEase.net）”，以大数据综合平台+国内外供应链为基础，以体现国际时尚品位、享受快捷品质生活为主导，为国人打造“国际优选，正品保障” 多维度购物平台，满足国人跨境购物需求。

展会上，一些境外参展商对“龙贸优选（TradeEase.net）”平台的功能及服务产生极大兴趣，当场表达了合作意向。并希望通过平台尽快进入中国市场。此外，现场还有很多参观展会的消费者，对于平台现售进口商品产生购买意向，当场用手机下载APP并注册成为龙贸优选会员，开启开心、安心购物旅程。现场平台负责人介绍，现中秋佳节来临之际，“龙贸优选（TradeEase.net）”已开设香港月饼专售区，为中国大陆消费者带来港式中秋祝福。

跨境电子商务在中国越来越受欢迎，根据eMarketer对消费趋势的首个预测，到2020年，跨境电商的交易总额将达到1万亿美元，全球将有超过9亿人进行跨境购物；其中，中国消费者预计将超过2亿，进口网购商品的价值将达到2450亿美元。