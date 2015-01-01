霍尼韦尔和李尔公司合作开发汽车网络安全软件解决方案

-- 顶级汽车零部件供应商合作为汽车制造商探测和报告车辆软件异常入侵

-- 有效的数据收集是达到美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）倡导的“汽车网络安全最佳实践”的首要条件

德国法兰克福2017年9月14日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证券交易所代码：HON）与李尔公司（纽约证券交易所代码：LEA）在第67届法兰克福国际汽车展上宣布双方建立合作关系，共同开发汽车软件技术和基础设施解决方案，以应对网联汽车和自动驾驶市场中日益增长的威胁与挑战。

两家领先的汽车行业全球一级供应商，霍尼韦尔的入侵检测技术软件和安全运营中心（SOC）与李尔的汽车电气系统和车联网网关技术相结合，设计网络架构。随着车内系统通信功能和通过手机及卫星等方式与外部网络互联与日俱增，霍尼韦尔与李尔双方的合作将为汽车制造商提供更准确的车辆异常状况的预判能力，并提升车辆的安全能力和安防水平。

两家公司已签署非排他性协议，将共同开发能识别和验证软件指令与数据的有效系统，这些指令与数据来自于现有量产车的海量控制和功能程序代码。霍尼韦尔的车载网络监控软件及全球安全运营中心，与李尔的电子网关和安全模块，组合成工具包，可有效探测和报告车辆网络异常现象，比如显示机械故障或车辆受到的蓄意攻击。被捕捉到的异常数据被实时传输到安全运营中心进行分析，可为保护车辆和解决风险提供有效的运作机制。

霍尼韦尔在全球共有23,000名工程师，其中一半为软件工程师。霍尼韦尔将利用其在航空航天和工业安全应用领域积累的多年经验，为智能网联汽车开发系统性软件，以提高互联汽车的网络安全性。霍尼韦尔同时为网联汽车提供实时车辆性能诊断功能，在提高汽车可靠性的同时并降低5%的质保成本。

李尔是全球规模最大的一级汽车零部件供应商之一，其汽车座椅系统和汽车电气系统技术处于全球领先地位。李尔始终走在市场创新的前列，如今正致力于开发先进的网关模块产品。李尔公司同时拥有一支致力于产品网络安全的独立团队，依托其专业技术知识，负责保护李尔公司车载软件系统平台，保障车辆内部通信、外部网联通信、车载入侵探测系统和电子控制单元安全监控。通过提升自身研发能力以及与包括霍尼韦尔在内的同行进行合作，李尔公司正在扩展其网关解决方案，以实现互联和安全功能的集成。

“目前已经明确的乘用车车载系统攻击面已达十余个，并且数量还在迅速地增加。霍尼韦尔此前已为众多工业领域开发保障传统安全与网络安全的软件，我们将此专业知识与行业经验延伸到网联化、自动化的汽车行业。我们的软件系统架构基于霍尼韦尔在过往30余年在航空航天、重要工业设施安防等领域中积累的最佳实践，汽车制造商可以信赖霍尼韦尔为他们长期发展提供安全保障。”

- 霍尼韦尔交通系统总裁兼首席执行官芮博廉（Olivier Rabiller）

“作为车载电气系统的创新领导者，李尔公司致力于提供先进安全的车载网络集成连接解决方案。我们具备从互联技术、网关模块到车辆联网等方面的综合实力，可为原始设备制造商提供安全可靠的互联汽车服务。与霍尼韦尔的合作是李尔公司的一大重要战略举措，与李尔现有互联技术和车辆联网技术相匹配，双方开发和聚合行业最好的安全解决方案。”

- 李尔公司高级副总裁兼电气部总裁Frank Orsini