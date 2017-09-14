东博会召开 首信易支付成焦点

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 2017年9月12-15日，“第十四届中国-东盟博览会”（简称“东博会”）在广西南宁国际会展中心隆重举行。“东博会”是由国家层面主办、具有特殊国际影响力、每年举办一届的国家级重点展会。经过13年的发展，已成为促进和提升中国与东盟国家经贸合作的重要平台、促进双边贸易投资便利化的有效载体。本届“东博会”以“创新驱动”为主旨，以扩大服务出口为导向，打造“一带一路”协同创新共同体，推动21世纪海上丝绸之路在各领域的落实。在“一带一路”建设中，支付是推进战略实施的前哨和重要支撑，“一带一路”沿线国家支付市场发展潜力巨大，基础设施建设将催生沿线国家大额支付服务需求和跨境零售支付业务需求。为此，本届“东盟会”开设金融跨境支付展区，国内首家支付企业“首信易支付（PayEase）”受邀参展。



首信易支付现场

针对跨境电商，“首信易支付（PayEase）”为商家提供跨境清结算及跨境支付服务，同时支持海关数据电子报送通关模式，以满足行业客户不同需求。据商户反应，“首信易支付”提供的解决方案针对性强，结算周期灵活，且收费合理。

“首信易支付（PayEase）”自2002年起从事跨境收单业务，至今已累积15年的经验，在系统稳定性和安全性方面已达国际标准，业务已扩展到韩国、日本、新西兰、印尼、俄罗斯、美国、等多个国家和地区，已实现“国际标准，全球支付”。平台可支持如美元、英镑、日元、欧元等16余种主流货币的跨境清结算服务。来自广州的王先生表示：首信易支付是“大品牌、风控好、有保障”，业内很多做国际贸易业务的企业都在使用首信易支付跨境支付服务。同时也看到，很多电商企业都在积极与现场工作人员交流了解跨境支付相关产品及服务。



首信易支付展位现场洽谈

“首信易支付（PayEase）”相关负责人表示：当前，国家大力打造“一带一路”协同创新共同体，优化国际产能合作，随着国家“一带一路”战略的稳步实施，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗。“首信易支付（PayEase）”为企业跨境货物贸易、跨境服务贸易提供一站式跨境支付及人民币结算服务，帮助众多中国企业“走出去”成功开拓东盟市场。跨境清结算及支付服务的推广不仅为中国及东盟企业双边贸易解决了跨境资金结算难题，而且还在很大程度上提升企业的经营效率，促进传统贸易转型升级，加速中国与东盟及“一带一路”沿线国家经贸合作发展，对中国及东盟企业实现全球化战略具有重大的意义。