上海2017年9月14日电 /美通社/ -- 由《财富管理》杂志举办的亚太财富论坛暨2017年度金臻奖评选活动于9月12日、13日在上海万达瑞华酒店举办。在本次金臻奖评选中，九天云财富凭借创新的财富管理模式、卓越的财富管理水平，荣获了金臻奖 -- “优秀互联网财富管理平台”殊荣。



九天云财富荣获金臻奖“优秀互联网财富管理平台”大奖

亚太财富论坛组委会在每年年初启动国际私人财富“金臻奖”评选，并于年中举行年度国际私人财富管理论坛暨中国风云榜颁奖典礼，旨在褒扬亚太地区优秀团队及服务，推动亚太财富共识以及市场的繁荣共生。

本次评选过程公开、严谨、科学，通过多个维度考量了九天云财富在过去一年的各方面表现。初选阶段，经权威学术机构的科学模型与基准参考，九天云财富提供了有效数据及案例，顺利通过初审；候选阶段，经过层层筛选，九天云财富进入了专家评审团复评的候选名单并同时进行了公示。最终结合专家评审团客观及专业的意见，九天云财富荣获了金臻奖“优秀互联网财富管理平台”大奖。

九天云财富2016年1月成立于上海浦东陆家嘴。依托母集団小虎金融的优质资源与服务经验，为中国财富管理行业打造一个精英荟萃的专家级理财规划服务平台。

有别于传统的财富管理机构、第三方财富管理机构，九天云财富以“云财富”模式，即“资产开放平台+财富机构集群+云端平台服务”的新财富管理模式，通过“云财富”模式成功链接资金端和资产端，一端建立开放的资产采集平台，承揽上线优质的项目资产，一端构建财富机构集群，云集顶级理财师为投资人提供专业服务，通过高效云端平台实现资产端与资金端的自由连接。真正站在客户需求的角度，聚合国内最顶尖的理财师力量为投资人提供专业的、定制化的资产配置服务。

九天云财富打造的是一个开放式的财富管理平台，其建立了涵盖品牌、产品、投研、运营等综合支持于一体的完善生态系统，面向具有创业梦想的顶级理财师和市场上的三方机构，通过接入九天云财富的生态系统从而获得全方位的支持，加速机构发展。

九天云财富母公司小虎金融在2014年得到了红杉资本中国成员企业源码资本千万美元A轮融资，2016年获得联想控股成员企业拉卡拉创投投资，目前已完成了B轮融资。依托集团强大的资本实力和资源优势，九天云财富更能秉持初心，回归财富管理本质。