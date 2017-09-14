上网更快更爽 D-Link为路由器配了一个“最萌拍档”

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 更高、更快、更强的网速，是每一个人的追求目标。许多“发烧友”孜孜不断地追求最高速率的路由器产品。殊不知，更快更强的网络，不仅仅只与路由器有关，还与它的搭档 -- 无线网卡的性能密不可分。友讯电子设备（上海）有限公司（D-Link）旗下的无线网卡 -- DWA-192就是一款路由器的最佳拍档，高达1900Mbps的速率，可以将用户家中的WiFi体验大大地提升一个段位。



DWA-192

DWA-192可谓电子设备领域的一股清流，颠覆了以往同类产品“严肃板正”的模样，造型异常“呆萌”，尺寸小巧，放在手中盈盈可握，搭配炫酷的蓝色环状LED灯，营造出浓浓的未来科技感觉。

尽管外形非常可爱，DWA-192的实力却不容小觑，速率达到了惊人的1900Mbps，支持11ac双频网络，在2.4GHz模式下，最高传输速率为600Mbps，而在5GHz模式下，速率更可高达1300Mbps。还采用了3*3 MIMO架构，信号强度远远超越了市面上大多数笔记本电脑的无线网卡，采用了创新的波束形成技术，可以更准确的集中无线信号，获取最佳无线连接质量，提升整体无线传输速率，将为用户带来更高的速度体验，和更低的信号衰减，堪称路由器的“最佳拍档”。

值得一提的是，由于DWA-192性能非常强悍，如果您家中的路由器依旧是150Mbps或300Mbps的老旧型号，那么搭配这款无线网卡可能稍显浪费。因此如果想购买这款产品，还是建议您搭配一款千兆路由器，充分调动这款怪兽级产品的野性，领略极速千兆网络的傲人表现。