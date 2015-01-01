SDL 帮助香草航空简化全球化进程

-知名航空公司推出新国家网站所需时间减半

英国梅登黑德2017年9月14日电 /美通社/ -- 香草航空公司是全日空航空公司 (ANA Holdings Inc) 的子公司，该公司选择了 SDL (LSE:SDL) 助其降低为新市场创建、本地化和管理在线内容的复杂性。通过实施 SDL WorldServer，香草航空现在可以用更少的资源、更快推出新的国家网站。

由于长期承受着削减内容翻译成本的压力，香草航空需要寻找更好的方法来实现网站内容本地化，以便融入新市场和把握新机遇。在和 SDL 合作前，香草航空推出一个新的国家网站需要至少三个月。

SDL WorldServer 的整体架构提供流程自动化和集中式翻译记忆库，使本地化任务减少了 75%，同时推出新国家网站所需时间减半。而且，SDL WorldServer 的集中式翻译记忆库重复使用了香草航空几乎三分之一 (30%) 的网站本地化内容。

“SDL 为我们提供有效的培训，以及行业、知识和语言方面的专业技术，使我们的员工能够快速利用 SDL WorldServer 丰富的功能和用户友好的软件界面，”香草航空销售推广数字营销经理 Toyoaki Kuwamoto 说道。“我们希望继续和 SDL 紧密合作，把握全世界的新机遇。”

“香草航空就是有抱负的企业利用全球机遇的出色例子，”SDL 全球旅行副总裁 Kevin Ashbridge 说道。“语言是海外扩展的重大障碍，但是现在香草航空可以打破地理隔阂，用消费者的语言与他们直接沟通。”

香草航空简介

香草航空公司是全日空航空公司全资拥有的低成本航空公司。其目标是成为成田机场首屈一指的低成本航空公司，以超值票价和卓越稳定的运营质量赢得客户信赖。香草航空将继续发展，为客户提供新的体验。