D-Link劲路由 ：让家用路由器更有“劲”

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 在无线网络已经成为家庭必备的今天，人们对WiFi质量的需求也水涨船高，任何的卡顿、延迟、死角都不再被接受。在这样的背景下，一款“浑身是劲”的“劲路由”成为了许多家庭的新宠。

劲路由是友讯电子设备（上海）有限公司（D-Link）推出的一个路由器“家族”，一直以来以其强劲的信号覆盖和优秀的工艺品质，广受市场和用户的认可。据统计，自上市以来，“劲路由”系列累计销量已破百万，堪称业界名副其实的“明星级”路由产品。

D-Link DIR-859是“劲路由”系列中首款搭载了11AC芯片的路由器产品。



劲路由 DIR-859

在性能上，支持最高1750Mbps的总无线传输速率和双频无线频段（2.4GHz频段450Mbps+5GHz频段1300Mbps）。DIR-859采用智能无线技术，11AC双频并发，能同时工作于2.4Ghz和5Ghz无线频段，轻松畅享高速上网。而5Ghz频道稳定性大幅提高，面向对高清视频、在线游戏有要求的中端用户尤其有“劲”。

在外形方面，DIR-859展示了它的“居家”属性，造型简洁现代，与现代人喜欢的装潢风格浑然一体，产品正面有一个中央散热槽区域，底部开有三角散热网格，搭配经典的三天线配置，在保证外观爽朗的前提下，更兼顾了网络覆盖性能。

整体看来，DIR-859延续了D-Link明星产品“劲路由”主流的性能、人性化功能和稳定网络优势，让消费者在上网、游戏、视频观看中无干扰、无缓冲、无卡顿、不掉线，尽享优质家庭网络，是家庭无线网络的明智之选。