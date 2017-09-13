萤石网络CEO蒋海青：智能家居行业拐点已至

杭州2017年9月14日电 /美通社/ -- 在刚结束的萤石2017年度渠道合作伙伴大会上，海康威视副总裁，萤石网络CEO蒋海青认为：“智能家居概念逐渐渗入市场，以各种形式出现生活中，智能家居的机会点已经显现。”



萤石网络CEO蒋海青认为智能家居行业拐点已至

在海外，北美市场对电池无线摄像机、门铃类相机的需求在快速增长；由于家长对儿童安全的关注，儿童手表市场在快速增长，智能穿戴设备的大众接受度正在日益提升；扫地机器人、智能音响、儿童学习机等简单的家用机器人概念产品正在从前几年的陌生逐渐进入现在的消费细分领域；随着国内精装房比例的升高，以智能锁、智能灯光，以及空调、窗帘、背景音乐联动的前装型智能家居需求将愈发明显。

根据中国报告大厅发布的《2016-2021年中国智能家居行业发展分析及投资潜力研究报告》显示，据测算，2018年我国智能家居市场总规模有望达到225万亿元，预计我国智能家居市场未来3-5年的整体增速约为13%，智能家居市场风口已至。



能够发出声光警报的萤石新品C3W吸引零售商注意

“智能时代即将开启，IOT、云、AI和机器人技术将成为推进家居智能化发展的核心技术力量。”蒋海青表示。

AI技术正在成为推进家居智能化发展的核心力量。以智能家居为例，AI的颠覆主要体现在两个方面：一个是新的交互方式；一个是新的感知。前者可以让放音乐、提醒这类行为变的极其便利，后者则可以提供智能型操控。

蒋海清认为：“智能家居行业的拐点已至，萤石将打造属于品牌的核心竞争力，在2018年实现从单一产品到智能生态圈的产品体系。”



萤石智能猫眼及指纹锁受零售商代表关注

作为对智能家居风口做出的市场反应，在此次大会上，萤石也展示了以人脸识别核心技术为主的智能猫眼，以及具备人形侦测技术的互联网智能摄像机C5Si等即将推出的产品。对于未来的萤石而言，通过安全、自动化以及服务机器人三个板块的业务落地，在将安全与自动化高度融合的同时，也将实现自身的智能化变革。