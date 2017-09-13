萤石加码服务体验 助力零售商抢抓新机遇

杭州2017年9月14日电 /美通社/ -- 在刚结束的萤石渠道合作伙伴大会上，来自江苏盐城的孔艳获得了“2017萤石区域贡献奖”。但谁都想不到的是，今天的明星零售商，在今年年初的时候，还把客户的门装坏过。



孔艳零售店获得的奖章

“萤石指纹锁刚上市的时候，我们安装师傅还把客户家的门给装坏过，最后找人把孔补了。”说起当初的经历，孔艳笑到。近年来在智能家居市场崭露头角的指纹锁，是一款安装技术难度较大的产品，需要经过专业培训才能装好。孔艳的店铺以前只从事安防产品的销售，对于装锁这种原本是家装五金师傅的活，萤石指纹锁的销售，孔艳一开始也犹豫过，要么不做，要做就要给到消费者最好的服务。

对于孔艳这样的合作零售商，萤石都会定期为其安排系统的产品、技术、安装及市场推广培训。通过培训活动，在为新品的快速推广做铺垫的同时，也能够提升零售商的售前售后服务。



正在培训中的零售商代表

凭借练就的过硬服务能力，自2015年加盟萤石以来，孔艳的零售店已经发展成为能够承接批发业务的大型零售店。

“培训之后，安装师傅只要1小时，就能装好一把锁了，其实也没有那么难。”孔艳说到。通过萤石安排的专业培训，指纹锁的安装对于零售商来说不再那么“棘手”。

服务是零售商赢得客户的吸引力，也是二次销售的推动力。作为消费人群最直接的接触者，零售商服务是否专业决定了自己的消费者口碑以及对市场商机的把握。

“如果离开令人满意的安装和售后服务，指纹锁的销售之战只是在隔空造梯。”来自福建的零售商黄盛强同样获得了“2017萤石区域贡献奖”。作为优秀的零售商，黄盛强的店每月能够卖出150把指纹锁。

“我们的安装师傅曾经开1个小时车提供上门安装服务，算上安装时间，装一把锁得花3小时；曾经还为一位要求严苛的客户提供过6次上门服务，服务成本虽然高，但我们不希望错失任何一位客户。”黄盛强表示，也正因为安装技术的娴熟，服务的到位，好口碑为自己带来了很多客户。

对于服务，孔艳的看法也和黄盛强一样。“有位客户，家中是个老式铁门，我们的两位装锁师傅耗时4个多小时才帮客户装好。”当问到是否值得时，孔艳笑着说：“当然值得啊，因为顾客很满意我们的服务，这样就够了。”



耗时四小时装好的锁

在萤石的大家庭里，类似黄盛强、孔艳这样的用心做服务的零售商越来越多。线下服务体系的搭建，安装的专业及时，都在转化为“民意好口碑”。未来，萤石将完善“制造+服务”一体化，为客户提供越来越多的高附加值服务。