北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 近日，国内领先的知识技能共享平台 -- 在行宣布正式签约神策数据。神策数据将助力在行夯实数据根基，通过数据分析深度感知用户需求，推动产品与服务创新，最终持续提升用户体验。



国内领先知识技能共享平台在行签约神策数据

在行：共享经济业态下智力流通

在行是果壳网于2015年3月13日推出的产品，是国内领先的知识技能共享平台。用户有任何领域的问题或是个性化的服务需求，都可以在在行找到“对”的人，可享受即时答疑解惑、出谋划策、定制服务等。

在知识盈余时代，在行坚持以客户为中心，通过线上预约和线下服务、丰富的约见方式、私人定制达人服务等多种服务方式，致力于用分享经济的理念让每个人的知识技能各尽所能，以标准化的服务流程力拓更广阔领域的“知识共享经济”。

以用户为中心，用数据洞悉行家需求

在行一直坚持数据驱动理念，深挖用户需求，追求通过Growth Hacking的方式，获取用户需求反馈，实现产品的快速迭代，当用户感知后再次释放真正需求，从而构建良性的产品优化流程：需求反馈--开发与测试--用户认知--需求反馈。

随着在行的快速发展，市场、产品与服务对数据分析的需求提出了更精细化的要求。在行产品总监朱晓华介绍，用户需求是差异的，要通过数据敏锐捕捉用户需求、感受在行用户的每一个功能反馈，从而全方位保证用户体验，例如，产品页面化繁为简的高效设计、提高内容推送的匹配度等，从让每一位用户都能快速找到自己所需要的服务。

三大原因选型神策分析，实现精细化运营

在数据驱动落地企业的过程中，在行团队测试了市面数家知名数据分析平台，遇到了系统稳定性与易用性差、数据对不上等情况，同时有用户数据被泄露的顾虑。经过层层筛选，在行最终选择神策分析。主要基于以下方面：

第一，安全性高、稳定性强。朱晓华介绍，基于用户数据的安全顾虑，以及沉淀数据资产的适应企业长久发展需求，最终选择自诞生之日即可私有化部署的神策分析，保障用户数据安全和系统健壮稳定运行。

第二，数据采集准确性度高。神策数据可全面采集前端、后端和历史产生的所有数据，支持多种埋点方式。

朱晓华强调，数据采集是构建数据平台的核心要素，不仅可以了解平台数据的整体健康状况，更是对行家进行深度分析的有力保证，从而提高用户体验。因此，合理的数据埋点才能保证严密的科学分析与决策。神策分析提供了后端（服务器）埋点方式，经过评估，数据采集最为精准，数据延迟和丢失的情况几乎不存在，且可根据实际情节灵活完成数据统计工作。

第三，数据分析体验易用性强。神策数据为用户提供多维交叉分析，帮助企业深度了解用户行为，评估营销效果，优化产品体验，提升运营效率，满足企业精细化运营需求。

总结此次选型经历，朱晓华如是说：

“初识桑文锋，在行刚刚起步。他是在行的一位行家，当时神策公司还位于一栋居民楼的二居室中。两年过去了，神策发展非常快，从最初与文锋探讨数据分析，到如今深刻感受神策分析这款产品的专业深度，我认为神策是一支专业、靠谱的团队。十分期待神策分析带来的精细化运营体验。”

2017年数据驱动大会召开在即，扫描以下二维码可参与。