寻找下一个独角兽捕手 第六届“Leader创新奖”评选正式启动

青岛2017年9月14日电 /美通社/ -- 备受关注的2017中国国际消费电子Leader创新奖将于9月23日下午在青岛国际会展中心举行颁奖盛典。这是一个由中国机电产品进出口商会、中国电子学会牵头，SINOCES组委会承办的年度高规格、高品质，影响力强、美誉度佳的行业全“明星”盛会。到目前，第六届“Leader创新奖”所有申报产品的专业评审奖已审核完毕，大众评审奖的评选工作正在进行中。



第六届“Leader创新奖”评选正式启动

从历年申报的产品中可以看出，消费电子领域竞争日趋激烈，为抢占技术和市场高地，各式创新产品百花齐放。本届“Leader创新奖”共有75个国内外知名品牌的220件产品申报参评，有中标世界卫生组织采购清单、不插电维持35天低温的疫苗存储箱，有自动搭配菜谱、提供营养菜单的智慧互动冰箱，有可以接电话、与家庭物联网相通的智能吸油烟机，桌面级三维尺寸扫描仪、能打印食品的3D打印机、人体感应智能温控空调、美颜洗脸机、无线供电厨房小电器、配备激光投射键盘、只有移动硬盘大小的投影一体电脑、裸眼3D手机、智慧云枕、家庭私有云、智慧生态花盆……，这些产品，无论是科技含量、外观美学还是市场前景都较往年有质的提升，它们以创新、科技为推动力，为我们未来智慧生活提供了更多的可能。

所有的人都在寻找未来的“独角兽”，而每一个独角兽都曾经只是一个种子。突破脑洞天际的潮科技、能提升幸福感的智能家居、让你一懒到底的智慧新品……都已撒在“Leader创新奖”这块土壤，谁将最终成长为真正的独角兽，谁能引领市场趋势，作为消费者的一员，你有一票。无论是上班族、学生还是消费电子领域相关人士，都可以报名加入大众评审团，与专家评审团一起，为提名的各类创新产品进行投票，关注“Leader创新奖”的颁奖盛典，，最终结果将在“Leader创新奖”颁奖盛典公布，还能一睹科技大咖的风采，一起见证科技的种子破土而发。

现在开始，登录2017SINOCES官网（www.sinoces.com）与微信公众号（SINOCES-CN），进入“Leader创新奖”大众评审专区，即可为自己喜欢的消费电子产品投上一票。人气最高的前十名，将获得第六届“中国国际消费电子Leader创新奖”之“十大最受欢迎产品奖”，最终结果将代表2017年消费电子市场的潮流趋势，反映消费者对消费电子产品的偏好与评议。老百姓认可的产品才是好产品。SINOCES组委会诚挚邀请消费者为自己喜欢的产品投出宝贵的一票。