Segway参加IAA国际车展 CityGo Urban惊艳亮相

北京2017年9月14日电 /美通社/ -- 9月12-24日，2017年IAA国际车展在德国法兰克福隆重举行，来自世界各地的汽车和专注交通工具领域的各大企业云集。全球平衡车领导品牌Segway也亮相本届IAA车展，对公司部分产品进行了现场展示，并于13日的媒体日发布了公司的新品——CityGo Urban概念滑板车。



发布会现场

据悉，本届IAA国际车展的主题是“Future Now”，主要关注车联和自动驾驶、电动出行和城市出行未来概念的巨大趋势。作为一家享誉全球的平衡车品牌，Segway一直专注于开发安全、绿色、智能的个人交通工具，涉及旅游、巡逻、商用和消费者应用领域，不断以创新技术研发生产具有未来科技体验的产品，十分贴合本届IAA车展的未来化主题。

Segway在本届IAA车展上展示的产品包括旗下的Segway miniPRO、Segway miniLITE、Segway miniPLUS、Ninebot by Segway KickScooter 、Segway Robotics Loomo 、Segway i2 SE 、Segway X2 SE 等经典和新款高科技个人交通工具产品，成为展会上的亮点之一。



CityGo Urban产品图

在9月13日展会的媒体日上，Segway商务拓展副总裁贺东先生对CityGo Urban概念滑板车进行了现场发布，吸引了众多媒体嘉宾的目光。据介绍，CityGo Urban有黑白两款颜色，颜值出众，专为都市生活环境打造，可为用户提供更高级的创新智能动力的滑板车体验。净重仅为21.6lb（9.5kg）的CityGo Urban最高载重可达275lb（125kg），造型简洁优美又轻奢时尚，7秒折叠和打开，可方便放入车内、进出电梯和地铁，也可轻松放入定制提包携带，尤其适合既需要通勤又要求时尚的上班一族。



CityGo Urban骑行图

CityGo Urban具有独创的智能脚蹬系统，使用脚蹬启动和加速。智能传感器和处理器可计算道路摩擦和状况并自动调节速度以保持平稳，轻按刹车可自动减速。CityGo Urban的电机功率为300W，最高时速达15.5mph(25km/h)，满电续航达12.5miles(20km)，同时创新的能量可回收刹车系统将刹车时的能量回收到锂电池组，既绿色环保又使续航更加持久。CityGo Urban具有新手、标准和运动三种骑行模式，LED前照灯和刹车尾灯可保证夜间骑行安全。同时支持手机App连接，可记录个人骑行数据，设定速度、追踪路线、故障检测和显示电量消耗等。在现场，独具创新的CityGo Urban一经发布，便引来嘉宾们的一致称赞，纷纷表示其为都市时尚出行的必备之选。

本届IAA法兰克福国际车展瞄向“未来出行”，汇聚了众多全球首发的创新之品，引领着全球汽车和交通工具的未来发展趋势。而主打个人交通工具的Segway以其在领域内的专业技术研发实力和创新优势对个人短途代步出行产品不断进行更新迭代，持续以创新技术研发生产具有未来科技体验的产品，从而将高科技的时尚出行乐趣带给每一个人！