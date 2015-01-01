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至顶网云计算 Sarokal Test Systems为5G前传测试开创eCPRI协议支持

Sarokal Test Systems为5G前传测试开创eCPRI协议支持

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来源：美通社 2017年9月15日

关键字：美通社

芬兰奥卢2017年9月15日电 /美通社/ -- 最新的通用公共无线电接口(CPRI)规范于2017年8月31日发布。

目前，Sarokal Test Systems成为首家测试设备制造商，可以为前传基站制造商和设备供应商提供eCPRI协议支持。

Sarokal的专利技术支持该公司更快地开发新协议，并为供应商特定协议版本提供支持。这受到客户的高度重视，因为他们在开发未来5G移动网络的同时也使用尖端技术。

最新规范名为eCPRI或称为以太网上通用公共无线电接口，要求提升效率，旨在匹配5G前传网络对速度和带宽的相关要求。

据面向通用公共无线电接口的行业计划称，eCPRI协议的主要优势包括如下内容：

  • 在物理层内部的全新功能划分支持所需带宽显著减少
  • 根据用户的界面流量进行灵活的宽带延展
  • 使用主流传输技术（例如以太网）为在相同交换网络中同时运行eCPRI和其它流量带来可能
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