中秋博饼微应用，拉新、留存、促活三合一

厦门2017年9月15日电 /美通社/ -- 对于即将到来的中秋佳节，商家们开始脑洞大开寻思策划着中秋节的营销方案。那么，如何简单、快速、有效地结合中秋节点进行营销呢？欣欣旅游旗下微应用团队推出了一款基于微信的中秋佳节营销神器 -- 中秋博饼，致力于帮助商家快速吸粉、提升销量。

无疑，“限时大促”等传统营销方式已不能激起消费者的兴趣，如何通过微营销来获取差异化的竞争优势，提高品牌的传播和粉丝的留存成为关键。但另一方面，对于不少中小企业来说，高成本投入，定制线上节点营销活动也不大可能。



中秋博饼示意图

什么是中秋博饼？

欣欣微应用 -- 中秋博饼（http://app.cncn.net/）是一款基于微信的节日营销神器，活动通过快速裂变传播的方式帮助品牌商吸引大量客户，实现短时间内快速涨粉，达到高效的品牌传播效果。

“中秋博饼”能做什么？

品牌宣传 -- 自定义公司LOGO图片，品牌直观输出，品牌信息直达用户；

快速增粉 -- 好友帮博赢积分，短时间内活动能迅速裂变式传播，赢得更多粉丝；

线下引流 -- 线下兑奖，活动串联，不局限于线上客户资源的积累；

客户资源积累 -- 中奖人需填写信息才能获得奖品，有效积累客户资源；

最佳的客户维系方式 -- 死粉盘活，实力转化，增加粉丝粘度，减少对推送信息的抵触情绪。



中秋博饼示意图

“中秋博饼”的实力如何？

好的应用只用数据说话，作为一款性价比超高的营销神器，“中秋博饼”在微信涨粉、品牌传播、拓展引流上，为商户交出了一份满意的答卷：

厦门宝中旗下的品牌“欢兔旅行”，通过“中秋博饼”微应用举办了“2016中国厦门中秋博饼旅游嘉年华之在线博饼” 并获得了惊人的成果 -- 不到一周时间实现增粉1225631人；泉州商家通过“中秋博饼”应用举办“2016泉州中秋博饼活动来了”的活动，以赢取济州岛免费游为活动标的，短短一周的时间内，通过中秋博饼这种与生活习俗、传统节日贴近的微应用游戏，达到一周吸粉94959。

除了“中秋博饼”，欣欣微应用团队还推出了微砍价、欣拼团、一元夺宝、微助力、微海报、水果机、大转盘等多款微信营销工具（http://app.cncn.net），强势助力商家吸粉、促销、引流。