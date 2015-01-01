神州控股供股融资计划获超额认购逾15倍 成功筹集港币13.4亿元

-推动新战略加快落实

香港2017年9月15日电 /美通社/ -- 神州数码控股有限公司（简称“神州控股”或“本公司”；股份代号：00861.HK；910861.TW）欣然宣布，截至9月7日，本公司接获有效的接纳及申请供股股份合共约55.17亿股，占供股股份总数约1,644.50%，超额认购逾15.44倍，成功筹集资金约港币13.4亿元。此次供股融资圆满完成并获得大幅度的超额申请，显示市场对神州控股战略转型充满信心，也坚定集团加快发展精准医疗及智慧城市等新业务的决心。

此次供股计划于9月7日截止接纳申请，本公司共接获约3.21亿股供股股份之有效接纳，占可供认购之供股股份总数约95.63%；另外，本公司接获的额外供股股份之有效申请合共约51.96亿股，占可供认购之供股股份总数约1,548.87%。综合而言，本公司合共接获之有效接纳及申请合共约55.17亿股，占可供认购之约3.35亿供股股份总数约1,644.50%。此次供股获得超额认购股份约51.81亿股，超额认购逾15.44倍，本公司根据公平公正原则，按照相当于每份有效申请所申购额外供股股份数目约0.28%的比例，向已申购额外供股股份的人士配发及发行约1,467.6万股供股股份。

有关供股计划于7月23日公布，本公司建议按每持有4股股份获发1股供股股份的基准，及以每股供股股份港币 4 元的认购价，进行不少于约 3.35亿股供股股份，筹集约港币 13.4 亿元。当中，所得款项净额约 59%的资金计划用于投资中国健康医疗大数据科技发展集团有限公司（“科技发展集团”）。神州控股首席执行官兼总裁叶成辉表示：“在国家政策的推动下，精准医疗、健康医疗大数据是中国医疗发展的主要方向，也是集团未来的核心业务之一。这次供股融资将为神州控股提供资金，加快布局健康医疗大数据板块。我们携手中国科学院并牵头多家知名央企、国企及上市公司拟筹划成立的中国健康医疗大数据科技发展集团有限公司，是健康医疗大数据领域的国家队之一。未来，预计科技发展集团将整合成员公司的优势资源，以资本为纽带，联合创新，投资运营国家健康医疗大数据中心及产业园区，构建健康医疗大数据服务体系，推动国家基础性健康医疗大数据建设。”

随着移动互联网、大数据、云计算等新兴技术的逐步完善，神州控股于2017年加快从行业 IT 服务商向行业运营商跨越的步伐。神州控股董事会主席郭为表示：“神州控股遵循‘云计算+大数据’的战略，将依托云计算、人工智能及大数据技术拓展不同行业，达致‘数字中国’的使命与愿景。这次供股获得市场大幅度超额认购，充份显示市场对神州控股战略转型的信心，我们将奋力发挥神州控股在智慧城市、现代农业、精准医疗及供应链管理等领域的优势，把握市场机遇，致力回报投资者及股东的信任与支持。”

关于神州控股∶

神州数码控股有限公司诞生于二零零零年，于二零零零一年在香港联合交易所主板上市（股份代号：00861.HK）。创立十余年来，神州控股坚持“数字中国”使命，紧跟时代发展步伐，不断突破转型。创立之初，神州控股构建完整的IT服务价值链，提供端到端的整合IT服务，成为中国最大的整合IT服务提供商。二零一零年，神州控股正式发布智慧城市战略，围绕智慧城市进行全面布局，现已在战略、实践、技术、模式上领先市场，成为中国智慧城市建设的第一品牌。在信息技术改变着每一个人生活方式的今天，神州控股正在通过“数字中国”来引领一场万亿大数据工业化革命，在智慧城市、精准医疗、现代农业、智能制造、金融和税务等核心优势行业，凭藉云计算和大数据技术，创新业务模式，实现公司从行业IT服务到产业运营的转型。神州控股正在成为一间百分之百创新型公司。

如欲进一步了解神州控股的产品与业务，请登入http://www.dcholdings.com.hk 浏览。

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王芳 神州数码控股有限公司 电话: 86-10-8270-7252 电邮: wangfangu@digitalchina.com 陈钢 中国公关顾问有限公司 电话: 852-2522 1838 电邮: ckchan@prchina.com.hk 萧伟成 中国公关顾问有限公司 电话: 852-2522 1838 电邮: dshiu@prchina.com.hk

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