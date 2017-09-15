BOSS直聘携知名雇主进驻南加大与俄亥俄州立大学国际招聘会

北京2017年9月15日电 /美通社/ -- 美国当地时间9月14日，南加州大学2017秋季招聘会与俄亥俄州立大学2017秋季ICM国际招聘会圆满举行。BOSS直聘作为唯一一家来自中国的招聘服务商现身两场活动，在黄金招聘季，为留美学生提供与国内知名企业直接沟通的平台。

南加州大学 (University of Southern California) 位于美国加州洛杉矶，是美国西海岸最古老的顶尖私立研究型大学，是美国大学协会 (AAU) 成员、环太平洋大学联盟成员。南加州大学拥有全美最好的电影学院，斯皮尔伯格、“星战之父”乔治·卢卡斯等传奇导演均是该校校友。其音乐学院、传播学院、公共政策学院、医药学院、建筑学院和工程学院等也都拥有很强的实力。

南加州秋季招聘会是美国西海岸有较大影响力的招聘活动，参会规模在数千人。到场的知名中外雇主包括苹果、微软、甲骨文、强生、摩根大通、波音公司、华为、中国电信等。在9月14日的招聘会上，BOSS直聘携施耐德、京东方、好未来、Intel、宜信等知名企业入驻现场。



BOSS直聘携名企在南加州大学秋季招聘会

南加州大学是中国留学生数量最多的美国名校之一。在今年的秋季招聘会上，BOSS直聘携知名雇主带来数据科学、软件工程师、营销、管理等多个岗位，通过BOSS直聘的对接，中国留学生投出了大量简历，表达出对国内优秀发展机会的渴望。

9月14日，BOSS直聘同时还携名企进驻了俄亥俄州立大学 (The Ohio State University) 的秋季国际招聘会。俄亥俄州立大学坐落于美国俄亥俄州首府哥伦布市，是一座顶尖公立研究型大学，也是北美五大湖地区最顶尖的公立大学之一。

包括Huntington Bank，CORT、奥迪中国等知名雇主参加了俄亥俄州立大学的招聘会。



BOSS直聘在俄亥俄州立大学秋季国际招聘会

近年来，中国赴美留学生的数量迅速增加。除了一直以来受到中国留学生青睐的东海岸和西海岸高校，美国北部和南部的优质高校也迎来了越来越多的中国留学生，其中，接受本科以下教育的年轻学生数量有显著增加。

在本次贯穿九月至十一月的海外校园行活动中，BOSS直聘的足迹将遍布全美数十座顶级大学，为中国留学生提供高效、直接的沟通机会和求职渠道。与此同时，BOSS直聘还将提供线上招聘服务，帮助有回国意愿的留学生和渴求海外人才的中国企业更便捷地对接。