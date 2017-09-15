认证更新合规加速 领投鸟8月报业绩卓著

上海2017年9月15日电 /美通社/ -- 作为坤鹏旗下专注于家庭消费金融的服务平台，领投鸟一直以来紧跟互金平台监管步伐，除了以严格的标准约束自己，还努力创新，不断突破，在平台可持续发展中努力创造佳绩。近日，领投鸟陆续更新了行业认证，并公布了8月份运营报告，在诸多用户的见证下，领投鸟稳步走过了一个个里程碑。

领投鸟自平台上线以来，始终以合规、透明、稳健为发展理念，自我鞭策积极创新，旨在为用户提供更安全、更优质的服务。领投鸟通过积极接入电子合同，与上海华瑞银行进行存管对接，增加注册资金至一亿等方式，全力推动合规进程。在产品设计方面，领投鸟通过与易保全、有盾科技、芝麻信用等机构合作，为产品的发展提供大数据方面的安全保证。最近，领投鸟更新了“互联网金融行业实名网站认证”信息，同时还更新了中国电子认证服务产业联盟授予的“互联网金融网站证书”，更进一步地巩固了平台自身的安全体系和网络诚信体系建设。



领投鸟最近更新的行业认证证书

另外，在领投鸟8月份运营报告中，统计时间截止到8月31日，领投鸟平台累计用户数有34.5万人，平台累投金额已达23.9亿元（人民币），2017年8月投资金额比2016年8月同比增长了14%。在标的方面，综合年化收益高于行业平均水平，投资者偏好于中短期标的。投资年龄段以25-35岁为主，占比43%，其次为36-45岁，占比19%。



8月投资用户性别和年龄占比

“珍视家庭、开放创新、成就客户”是领投鸟一直以来服务的核心价值观。在现今强监管的环境下，平台除了紧随政策脚步之外，唯有努力开放创新，才能为更多的客户提供优质安全的服务，实现自身的良性发展。