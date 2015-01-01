达闼科技独创“专利合伙人”模式，助力破解创新驱动瓶颈

上海2017年9月15日电 /美通社/ -- 今日上午，为期一周的2017年全国“大众创业，万众创新”活动周拉开帷幕，上海作为本届活动主会场，举办了开幕启动仪式及主题展览。

会上，达闼科技展示了其独创的创新激励计划 -- PPP模式，即“专利合伙人计划”（Patent Partnership Plan），以及该模式下达闼科技所打造的“云、网、端”产品体系架构。国家首批“千人计划”特聘专家、达闼科技创始人兼CEO黄晓庆先生作代表对PPP创新模式及成果作详细汇报。

一直以来，达闼科技响应国家“制造强国”战略部署，支持“双创”理念与实践，高度重视无形资产价值，创造性提出并实施PPP模式，旨在发挥公司员工积极性与创造性，提高专利质量及工作效率。

从黄晓庆先生汇报中了解到，PPP模式是达闼科技知识产权策略的重要组成部分，包含职务发明奖励、高质量专利奖励、专利运用奖励等。该项政策下，奖金具有上不封顶与终生享有的特点，即对外专利诉讼赔偿额、专利出售等，公司会拿出10%作为奖金基础，并且不论发明人是否在职，只要曾经是达闼科技的专利发明人，也将永远纳入奖励范畴。该计划是达闼科技成立元年就发布的一项激励政策，被业界称为“全球最具吸引力的创新激励计划”。截至目前，达闼科技已累计申请专利300余项。

PPP模式下，达闼科技所构建“云、网、端”操作平台成果显著。例如，亮相此次“双创”活动周的全球高速安全专网VBN、可提供定制化私有安全智能云服务的XaaS Cloud及具有独立知识产权的移动内联网云服务MCS等展现了达闼科技独有的安全网络空间设计；全球首款云端智能控制终端DATA与全球首部实用化人工智能导盲机器人META，作为智能终端，链接云端大脑与本地躯干，实现云端智能的垂直化落地应用，在云端智能终端发展进程中具有里程碑意义。

达闼科技独创的PPP模式体现了对知识产权的高度重视与保护，有利于营造益于“双创”的制度环境和公平竞争的市场环境，对破解创新驱动发展瓶颈制约发挥了积极作用，为推进制造业提质升级做出了科技公司应有的表率与贡献，努力将“双创”推向更大范围、更高层次、更深程度。