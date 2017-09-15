跨界公益先锋倾情支持2017年乐天行动派年度盛典

-乐天行动 创变未来

北京2017年9月15日电 /美通社/ -- 2017年乐天行动派年度公益盛典今天在北京大学百年纪念讲堂成功举行。来自联合国、商界、教育界、科技界、演艺界等众多公益先锋共聚一堂，探讨如何通过跨界合作共同推动公益事业的发展。



盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺做主旨演讲

“乐天行动派（Impatient Optimists）”为比尔和梅琳达·盖茨夫妇所倡导，是他们对所有面对挑战、不言放弃、乐天行动、创变未来的人们的描绘。本次乐天行动派年度盛典由北京大学新媒体研究院社会化媒体研究中心主办，比尔及梅琳达·盖茨基金会联合发起，旨在向大众传递积极向上的精神，激励更多人从身边做起，投身公益事业。这也是两大机构自2011年起，连续第六次携手举办年度大型公益活动。

北京大学新媒体研究院社会化媒体研究中心主任王秀丽在开幕致辞时表示，社会化媒体的迅速发展和普及，为公益组织提供了高效、多元、低成本的传播工具，降低了公益项目运营和参与的成本，提高了公益组织的透明度和公信力；更促进了公益理念和实践的变革。“守正创新、引领未来，是北大人矢志不渝的根本使命。我们希望学术研究成果能够为公益界的乐天行动派们提供思想上的支持和行动上的指导。”

联合国开发计划署驻华代表处国别主任文霭洁（Agi Veres）在活动中说，尽管我们已经取得了很大进步，但全球可持续发展目标的实现仍面临很多障碍。她呼吁，“创新者、民间社团和国际组织应该携手并进，向着联合国可持续发展目标迈进，脚踏实地实施相关项目和政策，分享世界的好消息，共同创造可持续而具有包容性的未来。”



联合国开发计划署驻华代表处国别主任文霭洁致开幕词

比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺在会议发言中表示：“过去二十多年间，全球在抗击贫困和疾病的进程中取得了前所未有的巨大进步，贫困人口和儿童死亡人数都成功减半，而中国是这一进步的最大贡献者之一。随着中国公益慈善行业的蓬勃发展，我们欣喜地看到，越来越多的人，特别是年轻一代，对全球议题的关注和支持与日俱增。我们期待通过今天的活动，激励更多人加入我们，成为‘乐天行动派’，通过自己的聪明才智为解决依然困扰数十亿人的贫困和疾病问题创造新工具、新方法、新模式，为实现人类共同的2030年可持续发展目标做出更大的贡献。”



盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺主持嘉宾讨论（从左至右：李一诺、文霭洁、许传兴、金铭、李劲）

本次大会涵盖公益实践的新尝试与新思路，包括创新与成效、人工智能与社会进步等等。在大会的小组讨论环节，盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺、联合国开发计划署驻华代表处国别主任文霭洁、世界卫生组织驻华代表处技术官员许传兴、知名演员金铭、深圳壹基金公益基金会秘书长李劲分享了他们如何在各自的领域里关注和实践可持续发展。

对于如何通过创新推动公益事业发展的话题，创益传媒联合发起人何雪峰、免费午餐和e农计划发起人邓飞、京东集团社会责任总监兼京东公益基金会秘书长马丽波和阿拉善SEE生态协会第六任会长钱晓华分享了他们如何用创新思维和方法，帮助更多人过上健康而富有成效的生活。

大会涉及的另一热点话题是人工智能给人类未来生活带来的变化。未来事务管理局局长姬少亭、钢琴艺术家孔祥东、今日头条高级副总裁柳甄、腾讯研究院副院长兼腾讯基金会副秘书长孟昭莉、中山大学人机互联实验室主任翟振明教授等分享了他们在深耕人工智能、大数据等领域后得出的敏锐洞察，以及AI对艺术、传媒和公益等方面的影响。

此外，明日中国基金会联席CMO兼明日醒醒执行长阿培、BottleDream首席内容官范文昊、北辰青年创始人CEO宋超、奥北环保创始人汪剑超、益桥中国创始人王赛、音画梦想创始人兼理事长张碧巍等青年公益人分享了他们各自的公益实践和梦想。

活动还授予了世卫组织中国控烟倡导者、演员王嘉“2017乐天行动派明星倡导者”称号。

大会由东方卫视首席记者、主持人骆新主持。著名钢琴家孔祥东弹奏奉献了开场曲。