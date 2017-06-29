源讯推出面向亚马逊云服务的全球首个开源式高性能数据仓库

德克萨斯州欧文和巴黎2017年9月15日电 /美通社/ -- 全球数字化变革领导者源讯 (Atos) 近期收购了在大数据解决方案领域首屈一指的咨询公司 zData，继而借助该公司网站推出面向亚马逊云服务 (AWS) 的全球首个开源式高性能数据仓库。

全新大规模并行集群数据仓库，由 Pivotal Greenplum 提供支持，具有独特的机器学习、文本与自然语言分析，以及地理位置查询和窗口功能。它支持用户无限制地直接从 zData 网站建立并测试开源式分析集群，并且利用源讯 Codex 专长，以拍字节规模的数据量进行强大快速的大数据分析。

相比于亚马逊的 Redshift 云数据服务 (Amazon Redshift) 和谷歌的 Big Query 云数据分析引擎 (Google Big Query)，为支持即时使用而预置的 Greenplum 堆栈能够帮助用户节约30%的成本。

Pivotal Data 副总裁 Jacque Istok 先生表示：“作为全球首项开源的企业级大规模并行处理（MPP，massively parallel processing）分析仓库技术，我认为它对开源式 Greenplum 力量与价值的利用具有重要意义。相比当前基于云的替代方案，该技术具有无可比拟的优势。”

源讯副总裁兼北美大数据主管 Jerome Sandrini 先生表示：“zData 在 AWS 上推出免费的开源式 Greenplum，加速了支持源讯 Codex 解决方案的主要技术 Greenplum 的采用，从而为探索数据提供了一种最快、最经济有效的方式。”

这种全新数据仓库目前还在源讯的云服务 Atos Canopy Orchestrated Hybrid Cloud 上推出，该服务能够为企业带来他们在私有云与公共云中管理数据所需的安全性和控制力。