西安创业大街隆重开街，城市创业CBD推动区域发展新引擎

西安2017年9月15日电 /美通社/ -- 9月15日，坐落于西安市经济开发区的西安创业大街正式开街，这是经开区加快完善“双创”生态体系建设、打造全时创业生态圈的重要载体。同时，作为经开区最重要的“双创”示范基地，2017年全国双创周西安主会场的活动设在西安创业大街举行。

在西安创业大街开街当日，备受瞩目的2017西安双创周活动也同时隆重拉开帷幕。现场云集各个行业创新创业大咖精英，包括来自京东、腾讯云、拉勾网等行业领袖作为到场嘉宾，1000多名创新企业精英齐聚现场进行交流。同时，大街上将集中展示代表陕西双创特色和高度的数百创新创业成果，包括人工智能、高端装备制造、新能源、新材料、3D打印、AR/VR及部分科研院所、众创空间、战略新兴产业类的创业创新成果等。

24小时创业不打烊 打造城市创业CBD



西安创业大街实景图

西安创业大街由西安经开区管委会和蒜泥科技联合打造，采取政府引导、市场化运作方式建设和运营，交通便利，商业配套齐全，街区规划建筑面积超过5万平方米，街区内包括特色咖啡街区、029广场、双创会客厅、“创翼+”工坊、“梦想+”大厦、“未来+”大厦等功能区，涵盖了智能制造、文化创意、创新金融、互联网＋等类型的产业。目前已入驻各类双创服务机构和创新创业企业30余家，包括以3W、猪八戒网、赛伯乐、天使茶馆为代表的知名服务品牌，以蒜泥咖啡、铁狮众创空间为代表的本地服务机构，以蒜泥电子、商汤科技为代表的优秀创业企业，以星巴克咖啡、读空间、IBIS、途客中国为代表的配套空间。

西安创业大街管理有限公司总经理靖锋表示：“西安创业大街集众创空间、独立写字楼、孵化器、加速器、创新实验室和创业会客厅于一体，我们希望通过办公、学习、社交、生活等功能的有机组合，解决传统办公型空间功能单一、聚集效应不强等问题，打造24小时创业不打烊的城市创业CBD。”

聚合创新创业服务 构建创业孵化生态链

西安创业大街以创业需求为导向，建设城市创业CBD，从一站式办公空间、成果转化、投融资对接、路演活动、创业培训、生活娱乐等多方面提供全方位服务与资源链接；聚合双创会客厅、无人零售便利店、创客咖啡等构建“5分钟创业生态圈”，实现“24小时创业不打烊”。

另一方面，西安创业大街通过引进各类专业化服务机构，建设集工商注册、财税法律、知识产权、投融资等于一体的创新创业服务生态，为创业者提供全链条的创业生态链；通过办公、学习、社交、生活等全方位服务，打造24小时不打烊的创新创业综合体。同时，通过联合成立天使基金等方式，匹配经开区产业链条，投资孵化一批优秀创业企业。

值得一提的是，西安创业大街将科技感、功能性和互动性与创新创业为特色的景观大道，完美结合并展示出来，高度引领和强化了创新创业的新形态，一条充盈着创新与活力的街区吸引了众人的关注。引进多类型、多模式的创业服务机构，孕育西部全新的街区创业生态，带来了西安市创新创业的新高度和新动能。

助力产业结构升级 推动区域发展新引擎

今年，西安市围绕落实“聚焦‘三六九’，振兴大西安”战略部署，实现“追赶超越”，打造“创业西安”城市品牌，将双创工作提升到激发社会新动能，推动经济发展的高度。西咸新区打造国家双创示范基地，西安市高新区众创空间平台建设加快推进，国际港务区、航天基地、航空基地、浐灞生态区、曲江新区、新城区、碑林区、长安区等各个区域联动发展，全省人才活力释放激发、融资渠道进一步拓宽、双创文化氛围越发浓厚。

西安经开区矗立在双创时代潮流之上，积极响应国家号召，实施“发展新经济、培育新动能、打造新引擎”的“三新战略”，积极落实《西安市推进“5552”众创载体建设实施方案》，全力推进“十个一”重点工作任务，培育了一批众创空间聚集区和特色区，进一步完善了创新创业服务体系。

西安创业大街以打造“西安双创名片”为目标，全方位展示经开区创新创业的特色亮点、人才聚集高地和特色街区氛围，力求以西安创业大街为纽带，一方面聚集创新资源、提升区域产业化空间、完善创业生态链配套完善，推动经开区新动能建设；另一方面，培育优秀的创业团队，打造优秀的创业项目，引导创新型公司和人才落户，促进区域双创与产业升级联动发展，通过年轻时尚、鼓励创新、宽容失败的氛围营造，引导更多的西安青年在此开展创新创业工作、参与创新创业活动、传播创新创业文化。