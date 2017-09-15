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西安创业大街隆重开街，城市创业CBD推动区域发展新引擎

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来源：美通社 2017年9月15日

关键字：美通社

西安2017年9月15日电 /美通社/ -- 9月15日，坐落于西安市经济开发区的西安创业大街正式开街，这是经开区加快完善“双创”生态体系建设打造全时创业生态圈的重要载体。同时，作为经开区最重要的“双创”示范基地，2017年全国双创周西安主会场的活动设在西安创业大街举行。

在西安创业大街开街当日，备受瞩目的2017西安双创周活动也同时隆重拉开帷幕。现场云集各个行业创新创业大咖精英，包括来自京东、腾讯云、拉勾网等行业领袖作为到场嘉宾，1000多名创新企业精英齐聚现场进行交流。同时，大街上将集中展示代表陕西双创特色和高度的数百创新创业成果，包括人工智能、高端装备制造、新能源、新材料、3D打印、AR/VR及部分科研院所、众创空间、战略新兴产业类的创业创新成果等。

24小时创业不打烊 打造城市创业CBD

西安创业大街实景图
西安创业大街实景图

西安创业大街由西安经开区管委会和蒜泥科技联合打造，采取政府引导、市场化运作方式建设和运营，交通便利，商业配套齐全，街区规划建筑面积超过5万平方米，街区内包括特色咖啡街区、029广场、双创会客厅、“创翼+”工坊、“梦想+”大厦、“未来+”大厦等功能区，涵盖了智能制造、文化创意、创新金融、互联网＋等类型的产业。目前已入驻各类双创服务机构和创新创业企业30余家，包括以3W、猪八戒网、赛伯乐、天使茶馆为代表的知名服务品牌，以蒜泥咖啡、铁狮众创空间为代表的本地服务机构，以蒜泥电子、商汤科技为代表的优秀创业企业，以星巴克咖啡、读空间、IBIS、途客中国为代表的配套空间。

西安创业大街管理有限公司总经理靖锋表示：“西安创业大街集众创空间、独立写字楼、孵化器、加速器、创新实验室和创业会客厅于一体，我们希望通过办公、学习、社交、生活等功能的有机组合，解决传统办公型空间功能单一、聚集效应不强等问题，打造24小时创业不打烊的城市创业CBD。”

聚合创新创业服务 构建创业孵化生态链

西安创业大街以创业需求为导向，建设城市创业CBD，从一站式办公空间、成果转化、投融资对接、路演活动、创业培训、生活娱乐等多方面提供全方位服务与资源链接；聚合双创会客厅、无人零售便利店、创客咖啡等构建“5分钟创业生态圈”，实现“24小时创业不打烊”。

另一方面，西安创业大街通过引进各类专业化服务机构，建设集工商注册、财税法律、知识产权、投融资等于一体的创新创业服务生态为创业者提供全链条的创业生态链；通过办公、学习、社交、生活等全方位服务，打造24小时不打烊的创新创业综合体。同时，通过联合成立天使基金等方式，匹配经开区产业链条，投资孵化一批优秀创业企业。

值得一提的是，西安创业大街将科技感、功能性和互动性与创新创业为特色的景观大道，完美结合并展示出来，高度引领和强化了创新创业的新形态，一条充盈着创新与活力的街区吸引了众人的关注。引进多类型、多模式的创业服务机构，孕育西部全新的街区创业生态，带来了西安市创新创业的新高度和新动能。

助力产业结构升级 推动区域发展新引擎

今年，西安市围绕落实“聚焦‘三六九’，振兴大西安”战略部署，实现“追赶超越”，打造“创业西安”城市品牌，将双创工作提升到激发社会新动能，推动经济发展的高度。西咸新区打造国家双创示范基地，西安市高新区众创空间平台建设加快推进，国际港务区、航天基地、航空基地、浐灞生态区、曲江新区、新城区、碑林区、长安区等各个区域联动发展，全省人才活力释放激发、融资渠道进一步拓宽、双创文化氛围越发浓厚。

西安经开区矗立在双创时代潮流之上，积极响应国家号召，实施“发展新经济、培育新动能、打造新引擎”的“三新战略”，积极落实《西安市推进“5552”众创载体建设实施方案》，全力推进“十个一”重点工作任务培育了一批众创空间聚集区和特色区，进一步完善了创新创业服务体系。

西安创业大街以打造“西安双创名片为目标，全方位展示经开区创新创业的特色亮点、人才聚集高地和特色街区氛围，力求以西安创业大街为纽带，一方面聚集创新资源、提升区域产业化空间、完善创业生态链配套完善，推动经开区新动能建设；另一方面，培育优秀的创业团队，打造优秀的创业项目，引导创新型公司和人才落户，促进区域双创与产业升级联动发展，通过年轻时尚、鼓励创新、宽容失败的氛围营造，引导更多的西安青年在此开展创新创业工作、参与创新创业活动、传播创新创业文化

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