融云即时通讯云获能源巨头认可，占领私有云市场最高地

北京2017年9月15日电 /美通社/ -- 近日，融云公司再传喜讯：继5月份与全球高端石油装备制造商科瑞石油合作后，经过极为严苛的评选、测试，融云即时通讯平台再一次凭借其稳健、高效、便捷、安全、可靠的表现，力挫群雄，收获能源行业龙头企业百万级大项目。这充分证明了融云的产品与技术已达到世界能源巨头的标准，行业领先的优势得到进一步印证。

除了能源领域，融云还为教育、金融、互联网及传统制造等行业的领军企业提供私有云专属服务，根据客户需求将服务集群部署在私有基础设施上，让数据可控、安全有保障、资源可自主调配。在不同行业的不同应用场景中，融云可根据客户行业属性及企业个性化需求，开源代码，随客户所需，为其打造定制化方案；其解决客户运营痛点、助力客户业务发展的实力，以下典型案例中可见一斑。

教育行业：即时通讯云平台，实现新东方百万学员在线咨询

新东方作为国内规模最大的综合性教育集团，每年要为上百万学员提供在线咨询服务，同时数万名员工也急需解决内部沟通问题，融云通过自有即时通讯云平台，实现了新东方多场景商业沟通（业务咨询、师生互动、学生交流群）的业务诉求，平台的高稳定性及可靠性可经受海量招生咨询的考验；平台良好的开放性，降低了开发与集成的工作量；同步打造的企业IM沟通工具，降低了沟通成本，从而提高数万名员工的办事效率。新东方网络运营部总监对融云的产品及服务给予了高度评价，表示融云在公有云积累的经验使得私有化部署的平台稳定性、可靠性、扩展性俱佳。

金融行业：高可靠双机房，保障陆金所百万用户数据安全固若金汤

陆金所是中国平安集团倾力打造的投资理财平台，在健全的风险管控体系基础上，为投资者提供专业的理财服务。为了实现客户间的即时通讯，又同时保障数据的绝对安全，陆金所选择融云为其赋能即时通讯能力，并提供双机房解决方案。融云拥有自主知识产权的私有通讯协议完全符合金融行业的高安全标准，可靠的容灾能力，满足陆金所沟通场景的高并发消息以及高自定义图文消息的需求，完善的数据统计还能对沟通环境进行实时监测，减少聊天中的安全隐患，提升用户体验。

互联网社交：直播互动，百万球迷在CCTV微视畅聊世界杯预选赛

CCTV微视是中央电视台推出的一款以社交电视、电视资讯为主要功能的手机应用，用户可以在看电视的同时，参加丰富多彩的互动活动。融云为CCTV微视提供聊天室直播互动服务，对在线用户数和消息量无限制，高并发的消息处理能力，保证海量消息并发即时到达。在今年世界杯预选赛的直播中，满足了百万级用户水平下的稳定运行，保证消息不丢失、不重复、不乱序，让球迷们虽不能到现场，也可以身临其境般体验赛事的精彩。

传统制造业：企业IM，让中联重科3万名员工协同办公零障碍

中联重科股份有限公司，“亚洲品牌500强”企业，主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等基础设施建设所需重大高新技术装备的研发制造，员工3万余人。为了解决企业内部办公需求，融云为中联重科提供了私有云企业IM解决方案，让员工可以通过企业组织架构快速地查找需要沟通的同事，并可采用多种即时沟通方式进行实时沟通；同时，融云平台可与企业级应用系统实现无缝集成，让系统与系统、人与人、组织与组织之间达到相互协同，大大提高员工的执行力与工作效率，减少企业通讯与沟通成本。

服务类电商：混合云方案，解决猪八戒网千万级用户的平台化需求

重庆猪八戒网络有限公司是中国最大的在线服务市场，作为中国最早的专业技能分享经济平台，聚集了超过千万专业技能人才和机构。与传统电商不同的是，猪八戒网进行的是非标准化服务买卖，而非售卖标准化商品，这种业务沟通场景更加复杂，沟通过程贯穿售前售中售后多个环节。

面对日益增长的业务沟通需求，2016年猪八戒网选择融云为其定制个性化即时通讯解决方案，通过两期建设，完成即时通讯工具，大大提高了客户粘性，增加了客户的复购率；多商户客服系统，满足平台化沟通需求，拓展了猪八戒网的收费业务功能，帮助其创建营收途径。据猪八戒网反馈，融云提供的公有云与私有云服务稳定可靠，技术支持及时有效，支撑了猪八戒连续两年的八八节活动。

以上案例中描述的场景应用及功能实现，无不依赖于融云强大的技术实力和研发经验，主要体现在如下几方面：

私有通讯协议

EverSync，是融云自主知识产权的私有通讯协议，该通讯协议采用 TCP 长连接，协议采用TLV二进制的通讯协议。封装协议流量小，解析速度快，与XMPP或SIP-SIMPLE相比具有较强优势。除此之外，数据通讯过程中不采用明文方式进行传递；协议具备防篡改能力及防劫包重发的能力；独有的消息三重保障机制可确保不丢消息、消息不乱序。

可实现全平台支持

支持全平台SDK的定制化开发，包括Android、iOS、Windows、Mac、Web，支持多端消息精确同步，提供Demo 源码支持，降低集成开发成本。

完备的安全保障

在保证协议安全和具备抗DDos攻击切换能力的同时，所有业务服务和数据不直接对外暴露，连接网关具备鉴权能力。与业务系统对接时，用户登陆IM系统需要采用授权登陆方式，IM系统不需要同步全部用户。消息具备敏感词过滤、反垃圾信息能力。

可靠的业务容灾

整体架构采用分布式微服务架构，对每个业务进行服务拆分，业务服务之间松耦合无依赖，可对每个业务服务进行横向扩容，同时，如果某个服务出现宕机不影响全局服务。另外，支持多活数据中心、异地数据备份，可实现不间断通讯服务。

企业级解决方案

基于融云即时通讯核心技术的可私有化、代码级可定制的企业IM解决方案。基础的通讯功能部分，不仅有消息的发送、接收、转发和引用等功能，还有发送名片、位置、一键截屏等可大幅提升沟通效率的智能功能；此外，自动保存历史消息及消息分类展示的功能，将满足用户重要文件及沟通内容查找需求；而自动生成企业群，实时同步组织架构和群公告则方便了企业内部群组管理需求；与此同时，随时可见用户在线状态及消息读取情况，让企业沟通更加顺畅。



企业级解决方案

作为国内首家自主知识产权的专业即时通讯云服务提供商，一直以来，融云坚持为企业、开发者提供安全、稳定、可靠、覆盖全球的即时通讯云服务。由于卓越的产品和优质的服务，融云在公有云领域的开发者规模、行业覆盖率、平台日活跃用户数、日均消息量等方面全面领先于全行业。经过多年积累，融云也收获了诸多荣誉与认可：2014年，荣获CSC 2014年度即时通讯云服务最佳产品奖；2015年，荣获工信部2014-2015云计算优秀解决方案/产品奖；2016年，荣获 CCIA 2016年度中国IM云服务领导品牌奖；2017年，荣获中关村新锐企业10强及信息服务业新业态创新企业30新……

凭借着数年来在公有云领域的积累和垄断优势，融云将发力私有云市场，继续秉承“唯技术与客户不可辜负”的理念，让安全、稳定、可靠、可定制化、高扩展性的企业IM产品方案服务更多企业。