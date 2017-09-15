液化空气中国揭幕数字化运营中心：进一步迈向数字化运营模式

上海2017年9月15日电 /美通社/ -- 为服务于不断变化的行业需求，液化空气中国正通过运用最新数字化技术向更具预测性、主动性、前瞻性的运营模式转型。位于液化空气上海研发与技术中心的新数字化运营中心(DPC)的启用标志着此过程中的一个重要里程碑。



DPC开幕仪式



DPC开幕仪式



DPC参观

9月15日，液化空气中国举行了盛大的开幕仪式，庆祝该中心投入使用。近80位嘉宾出席了此次活动，包括公司的大型工业客户以及液化空气上海中心执行副总裁安博睿、液化空气大中华区副总裁马瑞龙等公司高层。

液化空气中国大工业高级副总裁柯有为在致欢迎辞时说道：“在竞争日益激烈的市场环境中，向数字化、数据驱动的运营模式转型是取得业务成功的关键。新数字化运营中心是我们迈向转型的第一个重要节点。作为我们日常运营的中心枢纽，该中心将帮助我们持续改善运营效率、预测并防止运营中的问题，并很大程度上优化客户体验。”

目前，液化空气中国总部的运营团队可通过DPC远程操控部分工厂的日常运营。今后，该中心的目标是远程操控所有液化空气在中国的大型工厂，并基于相关数据与工具所提供的所有信息主动做出前瞻性的决策。

DPC是液化空气“前瞻”项目的一部分。该项目还包括为液化空气设备进行技术升级以及大数据和数字化工具的实施。今年三月，公司将“前瞻”项目作为工业和信息化部“中国制造2025”及法国“未来工业计划”的联合示范项目向中法工业合作战略联盟进行了展示。