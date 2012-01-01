Digital Marketing Institute获2600万欧元融资

-Digital Marketing Institute获得由Spectrum Equity领投的2600万欧元融资，将加速全球发展

都柏林2017年9月15日电 /美通社/ -- 数字营销和数字销售教育方面的全球认证标准机构Digital Marketing Institute今天宣布，该机构获得了由Spectrum Equity领投的2600万欧元投资，后者是一家杰出的成长型股权投资公司，先前的投资对象包括Lynda.com、SurveyMonkey（调查猴子）和Bitly。此次融资将会推动对Digital Marketing Institute专业学习和认证项目的投资，帮助加速该机构的国际业务拓展。

Digital Marketing Institute已经实现了快速增长，在115个国家中，迄今已有超过18,000位专业人士已经完成了该机构的学习项目。自2014年以来，Digital Marketing Institute的年增长率达到73%，而为之提供支撑的是该机构能够为其在线和企业学习项目招募到大量学员，并能通过由全球100多位教育合作伙伴组成的网络，提供特许教授课程。

按照单一数字销售教育标准衡量，Digital Marketing Institute所培训的销售与营销专业人士要多于任何其它全球认证机构。学员们可以获益于由专业资深从业人员设计、经过独立业界顾问委员会（Industry Advisory Council，包含来自于像Google（谷歌）、Facebook（脸谱）、Twitter（推特）与LinkedIn（领英）这样的领先数字公司的代表）验证的综合最新课程。超过80%的Digital Marketing Institute“校友”都是在全球数千家企业的数字领域岗位上工作，其中有20%的人的职务不低于总监。

在获得此次投资的同时，Spectrum Equity的亚当-马戈林(Adam Margolin)和帕拉戈-坎德瓦尔(Parag Khandelwal)也将加入Digital Marketing Institute的董事会。前ACAMS（公认反洗钱师协会，该机构去年以3.3亿美元的价格被收购）首席执行官泰德-魏斯贝格(Ted Weissberg)也将作为执行主席加入Digital Marketing Institute的董事会，并将和Digital Marketing Institute首席执行官肯-菲茨帕特里克(Ken Fitzpatrick)及该机构团队的其他成员就拓展全球业务紧密合作。

Spectrum Equity的亚当-马戈林表示：“现在专业人士急需进行数字营销和数字销售教育。而Digital Marketing Institute居于独一无二的有利地位，能够借助其具有创新精神、经过业内验证的认证项目，帮助缩小这一日益扩大的全球技能差距。我们很高兴能够和肯-菲茨帕特里克、泰德-魏斯贝格与Digital Marketing Institute团队的其他成员进行合作，我们现在寻求在全球范围内扩大业务，为各行各业的销售与营销专业人士打造领先的培训和认证服务提供商。”