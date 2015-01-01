UL全新认证计划，实力迎战IT和通信设备电源线安全挑战

伊利诺伊州诺斯布鲁克2017年9月15日电 /美通社/ -- 为了帮助最终成品制造商、电缆制造商、品牌所有者、零售商和终端消费者，UL推出了全新的信息和通信技术 (ICT) 数据充电线安全认证计划。此类数据充电线用于IT和通信设备供电和充电，诸如笔记本电脑、平板电脑、智能手机、移动电源等。

为了满足高速充电以及高功率设备供电的需要，ICT数据充电线的功率容量正在不断增加，然而，由于使用了不良结构电缆，常常伴随着潜在的过热和火灾风险。UL的全新认证计划针对电路中设备供电和充电的电缆组件，其电气参数为直流60V、8.0A和100W以下的部分，力图解决其中的安全隐患。

在这一计划中，UL通过对连接器/电缆材料和电气设计进行控制，并且依据最近发布的UL 9990 “信息和通信技术 (ICT) 数据充电线标准”进行测试，解决了ICT数据充电线的安全问题。

依据UL 9990进行测试和认证的线缆均涵盖在UL监督计划之中。UL监督包括在电缆组件生产设施处进行常规检查，以及对生产设施和市场中的产品进行持续抽样测试，从而确定持续的合规性。

“通过ICT数据充电线认证计划，可轻松识别电缆的电流负载能力，降低电缆过热以及火灾风险的可能性，从而为供应商和终端消费者提供更高的透明度。对于已经依据相关行业性能规范进行评估的数据线而言，这点特别有利，因为这可以消除相关各方对数据充电线安全性能和传输性能的顾虑。”UL全球副总裁兼电线电缆事业部总经理赖伦辉表示。

“我们很高兴地看到，UL所开发的安全认证计划，能够解决因电缆高电流负载所带来的火灾和过热风险，实现应用设备的安全供电与充电。”USB-IF总裁兼首席运营官Jeff Ravencraft表示，“采用USB Type-C