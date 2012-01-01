中芯长电与Qualcomm宣布10纳米硅片超高密度凸块加工技术认证

江苏江阴2017年9月15日电 /美通社/ -- 中芯长电半导体有限公司（简称“中芯长电”）和 Qualcomm Incorporated 全资子公司Qualcomm Technologies, Inc.共同宣布，中芯长电已经开始 Qualcomm Technologies 10 纳米硅片超高密度凸块加工认证。这标志着继中芯长电经过一年大规模量产28纳米和14纳米硅片凸块加工之后，工艺技术和能力的进一步提升；也标志着 Qualcomm Technologies 对中芯长电综合运营能力和经营管理水平的认可。通过认证后，中芯长电将由此成为中国大陆第一家进入10纳米先进工艺技术节点产业链的半导体中段硅片制造公司，继续跻身于世界先进的工艺技术节点产业链。实现10纳米硅片凸块在国内的加工量产，是Qualcomm Technologies 支持中国集成电路产业链制造水平向主流迈进的又一具体举措，表明了Qualcomm Technologies 坚定推动中国本土产业链高端发展，大力提升本地化服务技术水平，持续支持中国向更加智能化社会发展的决心。

中芯长电由中芯国际携手长电科技于2014年8月成立，2015年12月 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Global Trading Pte Ltd. 对其进行增资，组建仅仅三年，于2016年实现了28纳米和14纳米硅片凸块加工的量产，目前已实现12英寸晶圆单月超1万片的大规模出货。中芯长电在超高密度凸块加工工艺上，不仅实现了业界一流的生产良率，并在接触电阻、超低介电常数（ELK）材料缺陷控制等关键技术指标上，达到业界领先水平，形成了独特的竞争优势。中芯长电将持续扩充12英寸硅片中段凸块加工产能，专注发展先进硅片级封装技术，为客户稳定可靠的先进产业链需求提供强有力的保障。

中芯长电半导体首席执行官崔东先生表示：“我非常自豪我们的团队能够在短时期内展示出世界先进水平的中段硅片制造运营管理和服务能力，并且被 Qualcomm Technologies 所认可。与 Qualcomm Technologies 这样的世界一流公司合作，起步压力很大、门槛很高，但是感谢其一贯支持，不仅帮助我们成功地在中国建立了领先的12英寸凸块加工生产线，并且快速地实现了稳定高效、高质量、大规模的量产。此次我们的10纳米硅片超高密度凸块技术开始认证，不仅体现了 Qualcomm Technologies 对我们公司和团队能力以及执行力的高度肯定，相信更能推动公司发展到更高技术水平。”

Qualcomm Technologies QCT 全球运营高级副总裁陈若文博士表示：“我们祝贺中芯长电在28纳米和14纳米硅片凸块加工大规模量产方面取得突出成绩。此次10纳米超高密度凸块加工开始认证，表明中芯长电在中段凸块加工领域取得突破性进展，工艺技术水平达到了世界一流。中芯长电是最近几年来 Qualcomm Technologies 唯一新引入的中段硅片凸块加工制造供应商，我和团队非常高兴双方的合作能够不断取得突破。未来，10纳米凸块加工将进一步强化我们在中国半导体供应链产业的布局，体现了我们支持中国本土集成电路制造产业升级的承诺，也必将有助于我们更好地服务中国客户。”

关于中芯长电

中芯长电半导体有限公司位于江苏省江阴市，是2014年8月由中芯国际携手长电科技成立，后又吸收了中国集成电路产业投资基金和 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Global Trading Pte Ltd. 的投资。公司以先进的12英寸凸块和再布线加工起步，进一步提供世界一流的中段硅片制造和测试服务，并将发展先进的三维系统集成芯片业务。它致力于为国内外客户提供优质、高效的芯片加工，以及便利的一条龙服务，帮助国内外客户进一步增强全球业务的竞争力。

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