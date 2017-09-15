深圳2017年9月15日电 /美通社/ -- 近日，国内知名消费金融品牌即有分期在累计销售额突破200亿大关的同时，用户数量也迈入了千万级。而就在9月1日，即有分期才度过自己三周年的生日。“即有速度”再一次让行业瞩目。



三周年用户数量迈千万 “3D人群”助即有分期腾飞

万亿市场孵化创新金融 即有分期跻身消金第一阵营

任何企业的快速增长都离不开行业整体的繁荣，而即有分期所处的消费金融行业以其巨大的潜力正处于风口之上。

来自中国人民银行数据显示，在过去的5年中，消费贷款正以平均年20%以上的速度递增，以小额分散为主的消费金融市场预估规模接近6万亿，万亿级的市场带来了孵化出高成长性消费金融企业的可能性。

继阿里旗下的蚂蚁金服和京东旗下的京东白条打开线上市场后，线下的消费金融品牌也迅速跟进，发挥自己在技术和渠道上的优势迅速占领线下市场。能够在成立仅三年就突破200亿大关，用户数量达到1000万，跻身消费金融行业第一阵营，即有分期所创造出的“即有速度”与蓬勃成长的行业密不可分。

精确定位“3D”人群 品牌意识服务用户

“社会的变革带来了大批初入到大城市的年轻人，他们旺盛的消费需求和传统金融行业给他们的匮乏的信贷服务形成了错位，传统上认为他么‘低年龄、低收入、低授信’，是被信贷行业所厌恶的群体，但我们研究后却认为，他们年轻却有梦想，收入不多却有拼劲，授信不高却有发展，其中‘梦想、拼劲、发展’分别对应三个D开头的英文单词，即‘Dreaming、Dashing、Developing’，被我们总结为‘3D’人群，为他们提供金融服务是即有分期的优势所在。”谈到用户群体，即有分期的创始人兼CEO曹诚这样说道。

为银行覆盖不到的年轻群体，即曹诚所说的“3D”人群提供金融服务，这一精准的市场定位成为了即有分期成功的基础，而利用在年轻群体中积累的大量数据，反过来又帮助即有分期建立起了行业领先的大数据风控网络。通过完全自动化的线上审批流程，超过90%的用户在输入数据后约5分钟就可以得到审批结果，为用户带来了轻松便捷的办单体验。

在业内，即有分期还是最早确立品牌化运营的企业之一。无论是其主打的，象征着年轻活力的即有蓝和即有黄，还是在全国主办了近百场，兼具趣味营销和普惠金融的嘉年华活动，全部围绕着“3D”人群的喜好进行运作，成为了即有分期区隔于其他品牌的，独树一帜的形象。

成功的品牌运营不仅吸引到了用户，还吸引到了投资者的追逐。2017年7月，即有分期完成了超过5亿元的C轮大额融资，投资方为某境外知名投资机构。能够完成C轮融资，对于一个创业型企业具有着里程碑式的意义，成功的融资动作让即有分期的未来有了更多想象的可能。

主流媒体屡屡获奖 面对挑战转变思路

精准的市场定位、强大的风控系统、持续的品牌运作助力即有分期品牌业绩的腾飞，随之而来的是行业内外多项美誉：连续获得由21世纪经济主办的2016、2017年两届金贝奖“最具价值消费金融品牌”、第一财经金融价值榜“最佳行业影响力消费金融品牌”、新华社“2017最有影响力消费金融品牌”等等奖项，体现了媒体与社会对即有分期的认可。

进入到2017年，随着各方势力进入到消费金融领域，这一行业的搏杀也颇为激烈。即有分期的动作也可以说是接连不断：升级成立智能客服中心；芜湖大数据营运中心落成；顺利获得C轮大额融资；即将发布《新价值人群白皮书》……不难看出其正在扩充自身实力，转变经营思路，以应对激烈的市场竞争。

曹诚表示，作为一家创新金融导向的消费金融公司，“3D”人群的崛起是即有分期发展所遇到的机遇，如何服务好他们是我们不断在思考的问题。技术先进的风控系统固然是最重要的，但这很难为普通消费者所感知。想要保持达到200亿这样的发展速度，需要从改善用户体验着手，通过智能化、个性化的服务，培养用户对于品牌的忠诚，挖掘不同用户的金融需求，这样才能在日趋同质化的市场上寻找到属于自己的高速通道。