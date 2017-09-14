中国品牌榨汁机JUlaVIE征服英国高端百货Harrods

上海2017年9月15日电 /美通社/ -- 拥有超过了150年历史的英国哈罗德（Harrods）百货堪称世界精品的殿堂，一向严谨的哈罗德希望带给顾客最好的产品与最佳的体验。8月末，哈罗德在B1厨房家电区引进了来自中国品牌JUlaVIE的免洗冷压榨汁机。这是中国第一个进入哈罗德的厨电品牌，这款产品完全由中国自行研发制造。



英国哈罗德（Harrods）百货

这款榨汁机在选品会议上以简洁、大方、优雅的外观以及创新体验、安全设计的操作模式受到了参会高管的青睐，他们随即签订了Harrods独家红色订制款全球首卖3个月的合约。上市两周后，红色与黑色款已经销售一空，而不到一个月时间所有机器便已售罄。



JUlaVIE免洗冷压榨汁机陈列在哈罗德专柜中

JUlaVIE是上海爱味电子科技有限公司打造的免洗榨汁机品牌，在2017年1月亮相美国CES展后，随即取得了近1亿人民币的渠道订单，并签订了美国、英国、欧洲、澳洲、拉丁美洲等国家地区代理，随后更在美国众筹平台上募得了约600万人民币，期间更获取了超过15个国家、12种语言，200篇的媒体报导。另外除了欧美地区外，9月6日JUlaVIE也在日本国际最大的东京礼品展中亮相，而目前韩国的代理也在洽谈中，香港更成立了JUlaVIE juice stand。这样亮眼的成绩证明了这是一款风靡世界的产品，也证明了中国优质产品在世界的竞争力。



JUlaVIE免洗冷压榨汁机

基于对健康生活的承诺，JUlaVIE不仅仅是卖一台机器，而是想让消费者体验一种创新的生活方式，所以品牌名称由原来的“JUISIR”正式更名为更贴近生活的“JUlaVIE”。这个新名字源自法语“C'est La Vie”，意思是“这就是生活”，意在鼓励消费者“体验更好的生活，用聪明的方法榨汁”。

JUlaVIE完全跳脱传统榨汁模式，使用时将蔬果放入特殊设计的榨汁袋里，然后再放到拥有8吨压力的机器中压榨。因为蔬果不会直接跟机器接触，所以免清洗，解决了榨汁机难以清洗的痛点。这台机器还提供多次和单次使用两种榨汁袋，榨汁后只要将袋子丢弃或回收即可，而袋子所有材质都符合环保要求，更通过FDA与BPA Free的安全认证。

JUlaVIE的成功取决于对市场需求的洞悉，产品的创新，以及其团队丰富的经验。短短6个月内便生产出了样机，在近一年的时间里取得了目前不俗的成绩。JUlaVIE希望，这样一台操作简便并且免洗的榨汁机，能够进入每一个家庭，让大众每天爱上榨果汁，进而养成健康的生活习惯，这也是上海爱味电子科技的企业理念。

现在，这一台征服了英国高端百货哈罗德的JUlaVIE免洗榨汁机即将在淘宝众筹。上淘宝众筹搜寻“JUlaVIE免洗榨汁机”，即可查看购买方式。