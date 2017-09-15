当开学季遇到“黑科技”：平衡车成大学生“新宠”

北京2017年9月15日电 /美通社/ -- 随着九月份开学季的到来，大学新生陆续赴校报到，开学经济也变得日趋火热。平衡车领导品牌 Segway & Ninebot 调查发现，今年除了笔记本电脑、手机、平板电脑的开学“老三样”继续火爆之外，平衡车、单反相机、游戏耳机、智能手表等黑科技新装备也逐渐成为大学新生的开学必备品。其中，平衡车作为时尚科技新的代名词，受到了大学新生的极力追捧。



Ninebot平衡车场景图

平衡车成为大学校园里的“新宠”

随着时代和科技的不断发展，大学生的开学装备已不再仅限于手机、电脑等数码3C产品，平衡车、单反相机、智能手表和手环，甚至包括游戏耳机等新潮黑科技产品逐渐成为大学校园的新宠。

一位大学老师称，现在大学的校区一般都很大，校区与校区之间、宿舍和教学楼之间的距离都比较远，以前很多学生都会骑自行车代步，这两年随着平衡车的兴起，越来越多的学生开始选择使用平衡车来代步。“平衡车体积小方便携带，又充满时尚科技感，非常符合新一代大学生追求时尚的个性，因此很快在大学校园风靡起来。”该老师表示。



Ninebot平衡车产品图

平衡车为大学生活带来新玩法

平衡车，一种伴随着科技和工业技术发展而诞生的产物，如今早已经风靡于大街小巷。作为追求时尚、科技和个性的新一代大学生，自然更是走在了这场时尚潮流的最前端，引领着大学校园的时尚科技潮流。

平衡车小巧轻便易于携带，不仅能大大缩短宿舍楼和教学楼之间的骑行时间，同时作为社交娱乐的时尚新宠，也为骑行的大学生带来了超高的回头率。不管是上下课之间穿梭校园的出行时刻，还是与同学吃饭、唱歌、看电影的娱乐时光，或是与其他骑行者一起组成平衡车俱乐部，探索出行乐趣，平衡车就足以让骑行者成为人群中目光追逐的焦点，解锁大学生活的更多极致和精彩新玩法。



Ninebot 平衡车场景图

要安全又要时尚，平衡车要怎么选？

作为一款入学必备的黑科技新品，平衡车越来越受到大学生的关注和青睐。不过目前平衡车市场鱼龙混杂、假冒伪劣产品众多，需要从安全和性能角度出发进行细细的选择和甄别。作为一家享誉全球的平衡车知名品牌，Ninebot一直专注于开发安全、绿色、智能的个人代步出行交通工具，包含单轮、双轮等多种系列，涉及旅游、巡逻、商用和消费者应用领域，不断以创新技术研发生产具有未来科技和时尚体验的产品，在品质、外观和安全性上都有无可比拟的优势，完全能满足大学生的时尚个性需求，是大学生选择平衡车的不二之选。

当开学季遇到黑科技，必能掀起更多的时尚icon潮流；当Ninebot平衡车遇到大学生，必能激起更多的青春火花。作为当下最火热的高科技产品，Ninebot平衡车为大学校园带去科技时尚的出行乐趣，为大学生群体带去新的学习和生活方式！