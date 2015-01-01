UL广州小家电安规实验室闪亮启航，品质为本引领智慧新生活

广州2017年9月15日电 /美通社/ -- 全球安全科学事业领导者UL于昨日正式启动位于广州的UL小家电安规实验室，该实验室的设立，正是从第三方权威检测认证机构的角度出发，及时洞察小家电行业的创新发展，旨在帮助客户灵活应对因市场变化而推陈出新的产品测试要求，并将安全的产品递送到用户手中。UL全球副总裁、小家电事业部总经理Chante Maurio、UL美华认证有限公司副总经理游俊辉，以及来自全国各地20多家主要小家电厂商的客户代表应邀参加了此次开幕庆典。

近年来，随着我国国民消费水平的提升以及消费升级所带来的观念转变，公众对小家电产品的接受度大大提高。相关数据显示，2017年上半年，小家电市场零售量9342万台，同比增长4%，预计全年小家电市场规模将增长9.1%。这意味着在消费升级的助推下，小家电正迎来属于自己的广阔发展空间。而消费升级对于小家电市场的直接影响，便是进一步扩大了规模及开发潜力，小家电产品的技术创新和产品升级逐步进入小康发展的新阶段。此外，伴随空气净化机、加湿器、料理机等高阶品类的流行与普及，整个小家电市场的发展越来越呈现出一定大众化产品下的更多产品细分化。小家电产品正从经济、耐用向环保、健康、时尚、个性化转型，各种高新技术和新材料被广泛运用于小家电，产品多功能化、智能化的趋势非常明显，功能技术的革新必然驱使小家电的安规和性能要求不断升级，测试及认证难度也会不断提高。

UL广州小家电安规实验室目前已经覆盖了绝大多数小家电的产品类别，安规测试能力大幅扩充，其中包括一些长期性的耐久测试。此外，UL发热垫/电热毯实验室也于今年5月在苏州落成，两大实验室并蒂开花，将真正实现所有产品的本地化测试，保证客户快速获得本地化工程师的服务支持，甚至是UL国内首席工程师技术支援，有效缩短项目周期。在测试能力上，由于近期有一些标准更新，UL也已按照新的标准添置了一些仪器，去覆盖这些测试，目标也是为了提升客户体验的满意度。

“今天的中国正在大力推行‘互联网+’、‘一带一路’等多项倡议，从小家电的发展视角出发，国家与时俱进、包容开放的政策指引无疑也为我们的行业发展注入了新的活力，小家电的智能化发展趋势以及整个市场的多国准入机遇都应运而生，也为国内小家电企业拓展全球市场提供了新的思路。我们在为机遇感到欣喜的同时，也要思考这样一个问题，那就是如何在智能化引领未来的时代，小家电行业依然能够坚守匠心，把品质安全作为立业之本，在攻克物联技术难点的同时，减免产品的返修率，提高用户的满意度。”UL美华认证有限公司副总经理游俊辉在开幕致辞中表示。

今后，UL广州小家电安规实验室将坚持落地本土，深耕本土的发展理念，借助其在推进本地化业务进程中的经验全心护航国内小家电厂商品质为本，引领智慧生活，为国内企业质胜全球提供全新机遇，帮助公众获得更安全、可靠、持续的产品服务和体验。