瓦里安与Sify Technologies以CTSI网络远程管理数据

-瓦里安与Sify Technologies合作，以印度癌症中心的CTSI网络远程管理数据

印度海得拉巴2017年9月15日电 /美通社/ -- 瓦里安医疗系统（NYSE: VAR）正在与Sify Technologies合作，为印度的多个放射治疗中心提供软件即服务（software-as-a-service, SaaS），这是该项目首次在美国以外市场推出。该创新服务将肿瘤信息和治疗计划软件托管在云端，让临床团队能专注于治疗患者。作为投资数百万美元的治疗设备和软件的一部分，该服务正在癌症治疗服务国际 CTSI 网络横跨印度和南亚癌症医院中进行部署。

CTSI 董事长 Vishal Bali 表示：“CTSI 正在迅速扩大其在整个地区的网络，而云托管解决方案使我们能够专注于为患者提供始终如一的高质量治疗。”“我们的海得拉巴旗舰工厂在美国肿瘤研究所（AOI）监管下进行运营，首先在印度实施这一创新解决方案，其可实现远程软件托管以及与临床医生之间更好的沟通。这些独特的功能使我们医院出类拔萃，也便于在 AOI 网络内使用循证规范和工具，如尖端治疗计划技术。”

根据为期两年的计划，包括海得拉巴在内的前三个中心已投入临床使用，并且印度其他 CTSI 中心也将在未来几个月内投入临床使用。这是瓦里安在北美以外开展的第一个此类 SaaS 项目，是大额 CTSI 订单的一部分，即12个先进的瓦里安线性加速器（包括10个顶级 TrueBeam