智能经济：鄞州敢为先

宁波2017年9月16日电 /美通社/ -- 2017年9月16日，由中共宁波市鄞州区委、宁波市鄞州区人民政府、宁波市发展和改革委员会主办的“智汇2017”人工智能产业发展高峰论坛暨人工智能全球创新邀请赛启动仪式在宁波举行。该活动是全国双创周宁波会场的重要组成部分。宁波市委常委、鄞州区委书记胡军，科技部发展战略研究院副院长王宏广，奥克斯集团董事长郑坚江，阿里云研究中心主任田丰，盛世投资董事长兼首席执行官姜明明，哈佛脑研究中心博士、BrainCo创始人韩璧丞等出席。



图为宁波市委常委、鄞州区委书记胡军

胡军在致辞中指出，当前，人工智能已成为国际竞争的新焦点，经济发展的新引擎。作为宁波乃至浙江的创新大区，发展人工智能鄞州有四个优势：一是产业基础实。去年鄞州地区生产总值达到1342亿元，主要指标走在前列，形成了先进制造业和现代服务业双轮驱动的态势。二是技术基础好。鄞州建成国家企业技术中心7个，国家级众创空间6个，新增发明专利连续7年获得全市第一，是宁波唯一入选国家双创示范基地的行政区域。三是主体基础强，国家千人、省千人28名，院士工作站19个，国家高新技术企业231家，其中2家入选全市千亿级龙头企业。四是环境基础优。今年鄞州安排5.8亿元支持智能经济发展。这些都为人工智能的发展奠定了坚实基础。抓紧描绘人工智能规划图、路线图，鄞州正在打造全市智能经济强区。

为了进一步促进人工智能产业发展，宁波市委、市政府计划用3年时间，拿出108亿专门扶植先进制造行业。针对企业转型发展，宁波出台了专门的资金扶持政策，针对企业工业技改投资、实施智能制造工程等方面，都有不超过20%、最高3000万的补贴政策。

作为宁波的核心产业区，鄞州区以智能制造为主攻方向，大力发展智能经济。鄞州区提出建立“3311”新型产业体系，即做强高端汽配、智能电器、时尚服装三大优势产业，提升新材料、高端装备、新一代信息技术三大战略性新兴产业，培育以光电、医药健康为代表的一批高成长性产业，以工业创新设计、科技研发服务、检测检验为代表的一批生产性服务业，围绕这一体系，确立了一批重点项目。

稳健把握人工智能产业脉络，金融力量不可或缺。姜明明在会上表示，从地方产业投资角度来讲，对人工智能领域布局基本可围绕两个方向，一是早期的创新创业，对有潜力的人工智能领域项目进行孵化，其次是大体量产业资本用基金的方式对人工智能领域进行的布局。他认为，“人工智能+智能制造”非常符合鄞州区的产业基础和未来发展方向。鄞州区应结合创新驱动发展战略，全面深化产融结合，用多样化手段汇聚创新创业创客资源，通过“孵化+投资”、“基地+基金”、“产业+资本”的模式，实现人工智能领域“资本+服务+资源” 的创新创业创投生态闭环，推动人工智能产业集聚和发展。

据介绍，阿里云研究中心人工智能领域相关研究取得了丰硕成果，田丰在活动当天同与会嘉宾进行了分享，并对宁波建设“创新出海口”、加速融入“带路经济体”提供了建设性建议。

会上，就国家科技发展状况与人工智能发展趋势，王宏广进行了深入剖析，并抛出了几个核心问题：人工智能在哪儿？人工智能的核心技术、产业在哪儿？机械化、电气化、自动化中的人工智能在哪儿？

对于如何迎接人工智能风口，郑坚江提出，要积极转变思想、加速转型，转变管理，转变经营来积极拥抱人工智能。作为企业家，要在这难得机遇中审时度势、找准定位、演好角色。

韩璧丞现场分享了人工智能顶级科学脑机接口相关研究，对人机互动“黑科技”进行了详细阐述，并介绍了脑机接口在残障领域及教育领域的相关应用。



图为人工智能全球创新邀请赛启动仪式

此外，为了不断推动工业向智能化、高端化、绿色化、服务化等方向转变，大力发展智能经济，由英伟达、腾讯云提供人工智能技术加速和云技术支持的人工智能全球创新邀请赛同日启动。经过层层筛选和比拼之后，人工智能全球邀请赛总决赛将在10月举行。