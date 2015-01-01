宁波探路“中国制造2025”：做优“软孵化”，做强“硬科技”

宁波2017年9月16日电 /美通社/ -- 孵化1年，销售收入将达3000万元。视睿迪的故事，正在激励着宁波创新创业者不断向前。

去年9月，盛世方舟从深圳引进了裸眼3D项目“视睿迪”创业团队。“视睿迪”总经理蒲天发说，盛世方舟不仅为其落户宁波提供了办公场地，还为其提供了快速注册、项目申报、人才招聘、政府对接、本地产业资源对接等一系列服务。

一年时间，“视睿迪”飞速成长。该公司独创的3D平面相控矩阵处理算法、自适应图像合成处理算法、大尺寸液晶光学成型技术等日渐成熟，已处于行业领先地位。目前，该企业已获得数千万元融资。蒲天发说，预计10月实现量产，2017年产值预计可达3000万元。

视睿迪是宁波近年来培养创新创业生态体系、大力发展智能制造的一个缩影。日前，国务院办公厅发布《关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》，宁波双喜临门：中科院宁波材料所、鄞州区入选成为国家级“双创”示范基地。 截至目前，宁波已有各类众创空间和创客服务中心百余家，在孵企业近5700家。

宁波市发展和改革委员会相关负责人表示，抓住获批全国首个“中国制造2025”试点示范城市的重大战略机遇，宁波坚持创新驱动、工业强市发展战略，加快制造业转型升级，肩负起了为建设制造强国先行探路的使命。

做强“硬科技”：构建智能经济产业体系

用自动化、智能化、信息化提升品质和效率，奥克斯正在不断创造着惊喜。

首创WiFi联网双贯流圆柱形柜机，联手小米打造行业超薄极客空调，推出全球首款IP空调AYA系列；第三代智能WiFi系统和TS快速冷热技术的联合运用，实现了空调的远程遥控，让消费者一回家就能感受到“30秒酷冷，1分钟暖房”的神奇。

以新工艺、新技术、新材料提升产品竞争力，2016年，奥克斯实现营收612亿元，利税32.9亿。在空调行业仅增4%的环境下，奥克斯增速高达42%，其中内外销增长率、电商销量销额连续3年位居行业第一位。

借助智能制造，做优存量、做高增量，宁波市鄞州区相关负责人表示，充分发挥产业基础优势，鄞州把握产业发展新趋势，做强高端汽配、智能电器、时尚服装三大优势产业，提升新材料、高端装备、新一代信息技术三大战略性新兴产业，培育以光电、医药健康为代表的一批高成长性产业，以工业创新设计、科技研发服务、检测检验为代表的一批生产性服务业，加快构建“3311”新型产业体系。以新型材料、智能终端产品、关键基础件、高端电子、信息软件等五大细分行业作为“3311”产业发展的主攻方向，不断壮大智能制造产业规模。

由于从业门槛较低，大批同业厂家的兴起导致竞争压力骤增，圣龙股份副总裁罗立成感受到，2012年前后，企业利润出现了明显下滑。“在我们看来，传统的汽车零部件加工属于劳动密集型产业，这条路早晚会走不通。”

加大科研技改投入、强化技术交流合作、并购行业先进企业，几年下来，圣龙建立起了牢固的技术优势。罗立成举例说，通过设计改造，公司将定排量油泵改造成可变排量油泵，虽然制造工艺更复杂、成本更高，但是优化升级后的产品在降低能耗方面表现抢眼，很受汽车厂商的欢迎。如今，圣龙已经跨过发展门槛，成为发动机机油泵产量居全球第二位的生产企业。

“实体经济是宁波的当家优势，这个优势在任何时候都不能丢。把发展智能制造作为推动实体经济转型升级、提质增效的主攻方向，加快打造国内一流的智能制造强市，为建设国际港口名城、打造东方文明之都提供坚实支撑。”浙江省委副书记、市委书记唐一军说。

做优“软服务”：构筑“双创”产业链条

中国电信入驻盛世方舟之后正在悄然改变。2017年5月12日，宁波市政府授牌中国电信成立“宁波制造业余互联网融合创新中心”。在盛世方舟，中国电信将逐步打造科研成果产业化孵化平台、智能制造生态体系聚合平台、示范工程的建设推广平台、关键技术方案的攻坚平台、集约开放的服务支撑平台。

盛世方舟是我国最大的私募股权母基金管理机构、最大的政府引导基金管理机构 -- 盛世投资倾力打造的中早期业务平台，是一个专注于中早期母基金、中早期直投基金、产业基金和创业空间的创新创业创投平台。目前，已投资50多只中早期基金，覆盖了800多个中早期项目。

“2016年，宁波与智能制造相关企业有1500多家，产值500多亿元，但像中国电信这类提供智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸解决方案的服务商比较稀缺。双方此次合作将更好地搭建中小企业电子商务平台，并进一步完善智能制造生态圈。”盛世投资管理合伙人、盛世方舟主管合伙人谢作强表示。

依托于母基金资源背景，探索基金招商、平台招商、产业招商的创新产业引入模式，至今盛世方舟已在宁波孵化70多个创新项目；两个科技创业项目已经出孵，视睿迪预计年产值将达3000万元，泰华盛世年产值将达5000万元；成功为鄞州区引入14家投资机构、基金共29个主体公司落户鄞州区四明金融小镇。

做优“软服务”，构筑“双创”产业链条，构建全方位投融资保障体系。宁波已出台全国首个“科技众创空间-科技企业孵化器-科技企业加速器”全链条孵化政策，打造从项目初选到产业化发展的全链条一体化创业孵化体系。目前，宁波在镇海中官路、鄞州南部和高新区，已形成了三大创业圈。

围绕国家双创示范基地建设，喊响抓实“双新城双基地”。鄞州区科技局相关负责人介绍，鄞州正在优化创新创业空间布局，通过各类科创平台、众创空间集聚发展，培育壮大一批新业态、新产业、新经济。鄞州区拥有鄞州工业园区、鄞州经济开发区两个省级园区，鄞州创业创新基地、中国中车宁波产业基地两大基地，全区各类双创面积30万平方米，形成了以传统孵化器提升改造、高校科研院所自发创办、企业社会力量兴办等不同主体、不同形态的众创空间载体体系。

“推进‘中国制造2025’试点示范城市建设，必须聚焦重点、提升实效。要狠抓智能经济发展，着力构建产业新体系，做到聚焦智能经济培育、重点产业发展、传统产业提升；狠抓创新驱动能力，着力提升发展新优势，推进创新载体建设、创新人才引培、国家‘双创’基地城市示范工程，让创新驱动引擎强劲轰鸣。”宁波市市长裘东耀表示。